Hokejová extraliga chce přilákat ještě více fanoušků

Praha - Hokejová Tipsport extraliga, jejíž 31. ročník samostatné soutěže po rozdělení Československa odstartuje ve čtvrtek předehrávkou 1. kola mezi Plzní a Třincem, chce přilákat do hledišť více diváků. V minulém ročníku zaznamenala s průměrem 5350 příznivců na utkání pátou nejvyšší návštěvnost v historii. Její zástupci by rádi atakovali čísla před pandemií koronaviru a rekord, kterým je průměr 5724 fanoušků z ročníku 2019/20.

"Vstupujeme do druhé sezony, kdy si extraligu řídí samotné kluby. Velice si té možnosti vážíme a snažíme se ligu pořád vylepšovat, přicházet s novými věcmi, více ji profesionalizovat. Po nějakých více než 20 letech nastala nějaká změna a máme jako APK přímo (novou pětiletou) smlouvu s (marketingovou agenturou) BPA. Věříme, že to přinese posun, který pocítí fanoušci, kluby i hráči," řekl na dnešní tiskové konferenci prezident Asociace profesionálních klubu ledního hokeje (APK LH) Jan Tůma.

"Co se týče sportovní stránky, tak je se na co těšit. Do extraligy přišla spousta nových zajímavých hráčů. Věříme na půdě APK, že bude spousta překvapení, s kterými nikdo nepočítá. Chtěl bych pozvat diváky do hledišť stadionu. Po vzoru fotbalu, kde jsme v této sezoně zaznamenali nárůst, tak věříme, že na hokej to bude ještě lepší. Moc si přeju, aby byla sezona hodně zajímavá," doplnil Tůma.

Vítěz základní části získá Pohár Jaroslava Pouzara a od hlavního sponzora společnosti Tipsport 500 tisíc korun. Nový šampion a držitel Pohár T. G. Masaryka získá prize money ve výši 1,5 milionu korun, vicemistr jeden milion korun a bronzový medailista 500 tisíc.

V extralize se představí stejná čtrnáctka klubů jako v minulém ročníku. Kladno uhájilo stejně jako loni účast mezi elitou v baráži. "Všechny kluby splnily licenční podmínky včetně způsobilosti stadionů a arén. Všem čtrnácti byla udělena extraligová licence. Letos jsme se velmi zaměřili na kontrolu systému brankového videorozhodčího a na kvalitu ledové plochy, kdy jsme klubům a arénám nabídli nějakou možnost technologického řešení," uvedl ředitel extraligy Martin Loukota v připomínce problémů s ledem v některých zápasech z minulé sezony.

Nově si kluby mohly zvolit domácí barvu dresů. "Dříve to fungovalo tak, že po dvou letech se barva domácích dresů měnila z tmavé na světlou a obráceně. Letos tuto novinku využilo šest klubů a zvolily si tmavou variantu," doplnil Loukota.

Na nominační listině rozhodčích je 20 hlavních a 22 čárových. Platit budou i nová pravidla. "Patří mezi ně zrušení trestu ve hře, který znamenal automaticky zastavení činnosti až do vyřešení disciplinární komisí. U každého vyššího trestu, který nějak vybočuje z utkání, rozhodčí mohou napsat do zápisu poznámku, co přesně se stalo. Automaticky jde takový trest k disciplinární komisi. Dále rozhodčí budou klást velký důraz na urychlení a plynulost hry hlavně po zakázaných uvolněních," prohlásil Loukota.

Vedle disciplinární a odvolací komise byla nově ustanovena analytická komise APK LH. "Jejím účelem je vyhledávání a vyhodnocování zákroků, které se vymknou charakteru utkání. Do hodiny po utkání brankový rozhodčí sdělí, v jakém čase k takovému zákroku došlo. Členové analytické komise jej prohlédnou, vyhodnotí a do druhého dne do rána předají zprávu manažerovi (APK LH) Tomáši Jankovičovi, který informuje kluby a předsedu disciplinární komise o tomto podnětu. Kluby si i nadále ponechaly právo podnětu. Dosud mohl každý klub podávat dva podněty zdarma, teď už je to od prvního podnětu zpoplatněno částkou 10 tisíc korun," doplnil Loukota.

Potřetí se extraliga představí i v zahraničí a znovu pod širým nebem. Součástí akce Hockey Outdoor Triple u skokanského můstku v německém Klingenthalu bude v sobotu 17. února duel Karlových Varů s Plzní. V lednu 2020 se hráči Sparty a Litvínova (3:2) utkali na fotbalovém stadionu v Drážďanech, kde zápasu přihlíželo v ochozech dokonce 32.009 diváků. Letos v lednu sestřetly Třinec a Brno (6:1) na Tehelném poli v Bratislavě.

Hlavním vysílatelem extraligy se stala O2 TV Sport a na volně dostupném programu bude soutěž na ČT Sport. O2 TV Sport nabídne v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek okolo 40 hlavních televizních přenosů a dále okolo 300 přenosů v Multidimenzi. ČT Sport nabídne v neděli 21 až 23 hlavních přenosů. Streamy z extraligy už nebude vysílat Hokejka TV, která nabídne všechny duely první ligy.