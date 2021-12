Hokejová dvacítka zahájí MS utkáním proti domácí Kanadě

Ilustrační foto - Radost českých hokejistů do 20 let po zápase na MS.

Ilustrační foto - Radost českých hokejistů do 20 let po zápase na MS. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton - Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa juniorů v Kanadě. Jejich prvním soupeřem bude v noci na pondělí od 1:00 SEČ favorizovaný domácí výběr, který na minulém šampionátu podlehl ve finále Američanům. Kouč Karel Mlejnek zdůraznil, že klíčový bude vstup do zápasu. Český tým skončil před rokem potřetí za sebou po vyřazení ve čtvrtfinále sedmý. Poslední medaili získal v roce 2005.

Kvůli porušení koronavirových pravidel přišel český celek o čtvrteční generálku proti Švýcarsku. "Měli jsme dopolední rozbruslení a po pár minutách za mnou přijeli asistenti, že mají informaci od generálního manažera týmu, že utkání se kvůli porušení covidového protokolu ze strany Švýcarů hrát nebude. Trénink jsme alespoň zaměřili herně. Snad jediné pozitivum na tom všem bylo, že do Edmontonu jsme dorazili v sedm večer a nikoliv o půlnoci, ale to určitě není žádná náplast," řekl v on-line rozhovoru s novináři Mlejnek.

Právě v Edmontonu také tým společně prožil Štědrý den. "Panovala velmi příjemná sváteční atmosféra, ale co jsem tak mohl vidět hned na následujícím tréninku, hráči už mají Štědrý den za sebou a snaží se zcela naplno koncentrovat na utkání," uvedl Mlejnek.

Kanada v jediném přípravném duelu porazila Rusko 6:4, když první třetinu ovládla drtivě 4:0. "Máme z toho utkání samozřejmě záběry. Tady na té úrovni je jakékoliv utkání s Kanadou takovým varováním samo o sobě. Musíme se opravdu velmi extrémně dobře připravit na vstup do utkání, tím spíš, když někteří kluci nehráli čtrnáct dnů zápas, někteří možná i déle," připomněl Mlejnek.

Přál by si, aby si hráči přenesli natěšení, které na nich bylo patrné před duelem se Švýcary, do souboje s velkým favoritem Kanadou. "Pevně v to věříme a doufáme, že si ho přenesou hned do toho úvodu zápasu, který bude pro jeho další vývoj opravdu klíčový. I po této stránce se snažíme kluky připravovat," ujistil Mlejnek.

Sítem zúžení nominace neprošli nakonec obránci Matěj Pinkas a útočníci Jaroslav Chmelař se Stanislavem Vrhelem. "Není jednoduché hráčům takového věku na Štědrý den oznamovat zúžení soupisky, tím spíš, když se ani nehrálo to přípravné utkání. Ta situace samozřejmě není ideální, je spíše zoufalá. Věřím ale, že Matěj i Jarda jsou hráči, kteří si v příští sezoně řeknou o přímou nominaci na mistrovství světa. Standa Vrhel bohužel už nikoliv, protože už nebude v juniorském věku," uvedl Mlejnek.

Z branky bude Kanaďanům čelit Jakub Málek. "Ať utkání dopadne jakkoliv, tak do druhého utkání pak nastoupí Honza Bednář," nastínil Mlejnek, jenž kvůli disciplinárnímu trestu za faul ze čtvrtfinále minulého šampionátu nemůže v úvodních dvou zápasech využít obránce Michaela Krutila. "Všichni hráči jsou jinak zdraví a připravení. Zápas se Švýcary jsme chtěli pojmout jako generálku se vším všudy, takže nějaká případná změna v sestavě bude maximálně o jednom jménu," řekl Mlejnek.

Dalšími českými soupeři v základní části budou Německo, Finsko a Rakousko.

Juniorské MS stejně jako další sportovní akce poznamenala pandemie. Hokejisté se nakonec oproti původním plánům musejí pravidelně testovat a kapacita arén je snížená na polovinu. Všechny týmy již tradičně fungují v takzvané bublině a jejich kontakt s okolním světem je omezený.