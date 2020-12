Hokejová dvacítka vstupuje do MS, v sobotu se utká se Švédy

Ilustrační foto - Přípravný zápas hokejistů do 20 let ČR - Slovensko v Edmontonu, čeští hráči se radují z gólu.

Edmonton - Česká hokejová reprezentace do 20 let v sobotu vstoupí do juniorského mistrovství světa v Edmontonu, prvními soupeři svěřenců trenéra Karla Mlejnka v základní skupině B budou hráči Švédska. Mladí Češi se tak na úvod utkají s týmem, který je v lednu bez větších problémů vyřadil ve čtvrtfinále předešlého světového šampionátu v Ostravě.

V Kanadě ale proti sobě výběry nastoupí ve zcela odlišné situaci, i když v českém národním týmu je hned deset hráčů, kteří se před necelým rokem na juniorském MS představili. Aktuální sezonu i podstatnou části kalendářního roku poznamenala pandemie koronaviru a reprezentacím chybí zápasová konfrontace.

Češi od začátku sezony sehráli jen čtyři utkání, všechna proti Slovensku, proti kterému nastoupili i generálce v Edmontonu. A všechna vyhráli. Švédové měli s nemocí covid-19 mnohem větší problémy, dva týdny před startem turnaje přišli o hlavního trenéra Tomase Monténa a koronavirus promluvil i do složení týmu. Hráči Tří korunek museli navíc neplánovaně do karantény i v Kanadě a stejně jako Německo tak neodehráli žádný přípravný zápas před startem turnaje.

"My jsme se soustředili na náš tým a nechci hodnotit problémy ostatních. My jsme taky měli nějaké plány, například s (brankářem) Jakubem Dobešem. Jsme tady a teď se koncentrujeme na svůj výkon, stejně jako ostatní," řekl trenér Mlejnek, který oznámil konečnou nominaci na Štědrý den. Z kádru vyřadil obránce Daniela Poizla a útočníky Ondřeje Pšeničku s Matějem Tomanem.

Hokejová reprezentace se v Edmontonu postupně utká se Švédskem, Ruskem, USA a Rakouskem. Do čtvrtfinále postoupí čtyři týmy. "Chceme se prezentovat jako sebevědomý a zároveň pokorný tým, který svou pracovitostí bude velmi nepříjemný všem soupeřům," řekl Mlejnek už před odletem.

Věří, že jeho svěřenci mají šanci uspět proti jakémukoliv týmu. "Jsme si vědomi ohromné síly soupeřů ve skupině, ale budeme se chtít připravit tak, abychom v každém zápase uhráli body. Při velmi dobré výkonnosti jsme schopni uspět i proti těmto týmům," řekl Mlejnek.

Předpokládaná sestava ČR: Malík - Kučeřík, Krutil, Svozil, Haš, Klikorka, Jiříček, Suhrada, Kubíček - Teplý, Myšák, D. Vitouch - Mužík, Pytlík, F. Přikryl - Raška, Gut, P. Novák - Koffer, A. Najman, Rychlovský.