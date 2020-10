Hokejisty Vítkovic čeká na jihu Čech premiéra v nové sezoně

Praha - Hokejisty Vítkovic čeká v pátečním 6. kole se čtrnáctidenním zpožděním vstup do extraligového ročníku. Ostravané se představí na ledě Českých Budějovic. Nováček mezi elitou v dosavadních třech zápasech nezabodoval. Brzkou příležitost vrátit Liberci těsnou úterní porážku 2:3 zpod Ještědu budou mít sparťané. Bílí Tygři se mohou naopak dotáhnout až na bod za vedoucí Hradec Králové. Víc zápasů kvůli koronaviru na programu není.

Motor zatím marně vyhlíží první bod od postupu z první ligy. Ani celkové skóre 5:14 příliš optimismu nevzbuzuje, naposledy v Plzni (2:4) ale Jihočeši vedli 2:1 ještě zkraje třetí třetiny. "Myslím si, že se naše výkony zlepšují. Musíme pouze omezit zbytečné fauly, kterých děláme opravdu hodně. Při hře pět na pět jsme hráli v Plzni dobře," uvedl v rozhovoru pro klubový web brankář Jiří Patera.

Souhlasil s ním i kouč Václav Prospal. "Je to stále stejné. Dokud si neuvědomíme, že se hraje celých dvacet minut a dokud se necháme zbytečně vylučovat, tak budeme za hloupý a nedisciplinovaný tým. Hokejka má být na ledě a ne jako mačeta ve vzduchu. Sebevědomí přichází s vítězstvím. Musíme se těch vyloučení a minel hodně rychle vyvarovat, jinak nám to uteče," varoval bývalý vynikající útočník.

Ostravané nedobrovolně čekají na premiéru už hodně dlouho. Místo nástupu do nové sezony museli do karantény. "Už se nesmírně těšíme, že to opravdu konečně začne. Druhý start po tom prvním odloženém, o to více jsme natěšení. A to nažhavení, že po iks měsících opravdu začneme, je zřetelné. Už aby byl pátek a půl šesté," přál si trenér Mojmír Trličík.

Vítkovičtí se připravovali maximálně zodpovědně. "Chceme sezonu co nejlépe rozjet a být v ní úspěšní. První trénink po karanténě byl opravdu takový, jako by se jednalo o úplně první trénink po letní přípravě, ale každým dalším tréninkem a časem stráveným na ledě šla kvalita nahoru," pochvaloval si Trličík.

Ví, že na ledě může být znát, že jsou domácí o něco napřed. "Budějovice už odehrály tři zápasy a nejen, že to je nováček, ale jejich agresivní styl, se kterým hráli úspěšně první ligu, je varováním. Od první vteřiny a od prvního střídání se dá čekat jejich maximální agresivita v napadání, v bruslení, maximální pohyb. Tohle od nich čekáme po celý zápas - aktivita, to je jejich hlavní atribut hry," vyzdvihl Trličík.

Sparta na startu neoslnila. Doma sice porazila Zlín (3:0), ale venku neuhrála ze tří utkání ani bod. "V porovnání se zápasem v Boleslavi jsme se ale proti Liberci zlepšili a zvládli první třetinu dobře. Posledních deset minut druhé třetiny jsme měli výpadek, přestali jsme hrát aktivně. Třetí třetina byla vyrovnaná, v závěru už to bohužel nevyšlo. Příště musíme hrát šedesát minut," zdůraznil útočník Lukáš Pech.

"Máme dobré mužstvo, ale bez dobré bojovnosti, odhodlání a vůle žádný tým nikdy nevyhrává. Bojovnost nám nechyběla, ale musíme ještě přidat," dodal.

Liberec zatím pokaždé bodoval a ze čtyř zápasů ztratil jen v Hradci Králové, kde Bílí Tygři nezvládli nájezdy. Chuť si ale spravili právě proti Spartě a Pražany porazili už popáté za sebou.

"V první třetině to bylo z naší strany hrozné, ale naštěstí to bylo jen 1:0 pro Spartu. Pak už si myslím, že jsme byli lepším týmem," prohlásil útočník Petr Jelínek. "O přestávce jsme si tam řekli, že se musíme vrátit k tomu, co jsme hráli v těch předchozích kolech. Vrátili jsme se k tomu a zápas otočili," doplnil další útočník Jiří Průžek.

Statistické údaje před pátečními zápasy 6. kola extraligy: -------- Madeta Motor České Budějovice (12.) - HC Vítkovice Ridera (ještě nehrály). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Martin Novák 3 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence) - Vítkovice ještě nehrály. Statistiky brankářů: Marek Čiliak průměr 4,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 82,00 procenta, Jiří Patera 3,00 a 91,43 - Vítkovice ještě nehrály. Zajímavosti: - Motor se na čtvrtý pokus bude snažit o první bodový zisk po návratu do extraligy po sedmi letech. Zatím na úvod sezony doma prohrál s Hradcem Králové 1:5 a neuspěl ani v Mladé Boleslavi (2:5) a Plzni (2:4). - Ostravané po karanténě, poté co u nich testy potvrdily koronavirovou nákazu 17 hokejistů a dvou trenérů, čeká první duel v sezoně. Zápas hráli naposledy 10. září v přípravě doma proti Olomouci a prohráli 1:2 v prodloužení. - Naposledy se České Budějovice utkaly s Vítkovicemi 7. března 2013, kdy prohrály v předkole play off doma 2:3 ve třetím prodloužení a vypadly po porážce 2:3 na zápasy. Duel, který rozhodl v čase 113:51 slovenský útočník Peter Húževka, je nejdelším v historii extraligy. Ze současného kádru Motoru v něm hrál slovenský bek René Vydarený a z týmu Ostravanů beci Michal Barinka a Lukáš Kovář. HC Sparta Praha (7.) - Bílí Tygři Liberec (2.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport) Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 4/5 (3+2) - Michal Birner 4/5 (2+3). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 3,22, 88,30 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,82 a 92,86 - Petr Kváča 1,71 a 94,02. Zajímavosti: - Oba celky se utkají znovu po třech dnech. V úterý Liberec doma vyhrál v předehrávce 19. kola 3:2. - Bílí Tygři porazili Spartu pětkrát za sebou a ztratili při této sérii jediný bod. Pražané naposledy proti Liberci uspěli 8. března loňského roku, kdy doma vyhráli 5:2. - Sparta v dosavadním jediném vystoupení doma uspěla a zdolala v neděli 20. září Zlín 3:0. Všechny duely venku ale prohrála - před zápasem v Liberci také v Plzni 3:5 a Mladé Boleslavi 2:4. - Bílí Tygři ve všech čtyřech duelech v nové sezoně bodovali a nepodařilo se jim to naplno jen v neděli v Hradci Králové, kde prohráli 3:4 po samostatných nájezdech. - Liberec se utkal se Spartou v srpnu ve čtvrtfinále Poháru Generali České pojišťovny. Po domácí výhře 4:2 a remíze na ledě Sparty 2:2 postoupil, ale k semifinále proti Pardubicím nemohl kvůli koronavirové nákaze v týmu nastoupit. Další program: -------- Sobota 3. října - předehrávka 11. kola: 17:00 PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň. Neděle 4. října: 7. kolo: 16:00 Bílí Tygři Liberec - Madeta Motor České Budějovice, 17:30 HC Olomouc - HC Sparta Praha (ČT sport). Předehrávka 9. kola: 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň.