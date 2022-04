Hokejisty Třince čeká boj o završení hattricku, Spartu o prodloužení série

Praha - Hokejisté Třince mohou ve čtvrtek v pražské O2 areně dovršit zlatý hattrick po extraligových triumfech v letech 2019 a 2021, kdy se domácí nejvyšší soutěž dohrála, zatímco play off v roce 2020 zhatil koronavirus. Do metropole přijedou Oceláři s vedením 3:2 na zápasy poté, co Spartu v úterý deklasovali doma 7:3. Pražané musejí potřetí v sérii dotahovat. Zápas před vyprodaným hledištěm začne v 19 hodin.

Sparťané vyhlížejí titul už 15 let. Pokud chtějí čekání na zlato utnout už letos, nemohou si již dovolit ani jediný krok vedle. Potřebují dvě výhry, jiná možnost není. Pokud chtějí na obrat v sérii pomýšlet, musejí předně výrazně zlepšit výkon oproti úternímu vystoupení pod Javorovým, kde sice otočili stav bleskově z 0:1 na 2:1, ale pak už bylo na ledě prakticky jen jedno mužstvo.

"I když jsme v sérii prohrávali, pokaždé to mělo parametry, teď ne. Musíme se rychle oklepat a pokusit se sérii dostat zase zpátky do Třince. Výše porážky je jedno. V kabině jsme si k tomu už něco řekli. Třinec nás musí porazit čtyřikrát, což zatím neudělal. Teď pokračujeme doma. Pokud na ten pátý zápas zapomeneme a navážeme na ty předchozí…," uvedl k pokračování série trenér Josef Jandač.

I když nyní je mečbol a psychologická výhoda bezpochyby na straně soupeře, dobře ví, že šesté utkání může všechno zase změnit. "Sedmý zápas je pak vždycky o tom, kdo má pevnější nervy. Ale my v něm ještě nejsme, my musíme předně zvládnout zápas číslo šest," zdůraznil Jandač. V úterý nepomohlo týmu ani střídání gólmanů, poté co Júliuse Hudáčka nahradil Matěj Machovský. Kdo bude v základní sestavě ve čtvrtek, to kouč Pražanů neprozradil. "My to víme," odvětil s úsměvem.

Sparťanům se jen těžko hledalo vysvětlení pro poslední výbuch, když bylo tolik v sázce. "Těžko říct, co se stalo. Jestli nešly nohy, nefungovala hlava... Musíme zjistit, co se děje, a jít dál. Je potřeba udělat si svoje domácí úkoly a nachystat se na čtvrtek," řekl zkušený obránce Milan Jurčina.

A co udělat především? "Hlavně si dobře odpočinout, vyčistit si zítra hlavy, udělat dobrý a rychlý trénink a nachystat nohy i hlavu na další zápas. Tenhle tým už dokázal, že umí hrát velmi dobrý hokej i proti takovému mančaftu. Víme, co je zapotřebí na to, abychom takového soupeře zdolali," ujistil osmatřicetiletý hokejista s bohatými zkušenostmi z NHL.

Třinečtí si po posledním zápase pochvalovali, že šlo o jejich nejlepší zápas v sérii. Výsledkem se ale nechtějí nechat ukolébat a na výkon chtějí navázat. "V týmu máme spoustu zkušených hráčů a víme, že to není ještě hotové. Sparta nám to nedá a bude to v Praze ohromně těžký zápas. Bude to boj a uvidíme. Pokusíme se ale uspět," uvedl útočník Martin Růžička.

V samostatné české extralize se doposud všechny týmy, které vyhrály ve finále za stavu 2:2 pátý zápas, nakonec radovaly z titulu. "Věřím, že v Praze se toto pravidlo potvrdí a pocestujeme domů s pohárem. Pokud budeme hrát tak jako poslední zápas, tak to zvládneme," podotkl Marko Daňo.

Nebylo ale minule všechno ideální a bez vady na kráse. Brankář Ondřej Kacetl pustil gól přes celé hřiště a byl střídán. Marek Mazanec jej zastoupil na výbornou, za 34 minut hry neinkasoval. "Půjde tam gólman, o kterém jsem přesvědčený, že to zavře. A když to nezavře, tak tam půjde ten druhý a ten to bude chtít zavřít. Tak to ve sportu chodí," nechtěl ani trenér Václav Varaďa odkrývat karty.

Třinečtí mohou ukončit sérii a zkompletovat zlatý hattrick, ale dobře vědí, kolik práce je ještě čeká. Vítěznému opojení nelze podlehnout předčasně. "Máme dostatečně zkušený tým. Kostra se hodně změní v následující sezoně, je to taková poslední šance být pohromadě a tým to taky vnímá. Přijdou jiní trenéři, změní se tady určitě spoustu věcí. Tihle kluci spolu zažili spoustu bitev a věřím, že je to posílilo a budou to chtít ve zbytku série prodat," uzavřel Varaďa, který koncem roku 2021 oznámil, že po sezoně v Třinci skončí.

Statistické údaje před šestým zápasem finále hokejové extraligy HC Sparta Praha (po základní části 3.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 19:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 2:3. Výsledky zápasů v sérii: 1:4, 2:1, 2:3, 5:2, 3:7. Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Šmerha 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Andrej Nestrašil 5/6 (3+3). Nejproduktivnější hráči v play off: Filip Chlapík 15/15 (5+10) - Andrej Nestrašil 13/11 (5+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Filip Chlapík 53/70 (31+39) - Martin Růžička 52/48 (21+27). Statistiky brankářů v sérii: Július Hudáček průměr 3,20 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,14 procenta, Matěj Machovský 4,84 a 82,35 - Ondřej Kacetl 2,72 a 89,74, Marek Mazanec 0 a 100. Statistiky brankářů v play off: Július Hudáček 2,13 a 91,15, Matěj Machovský 2,54, 91,03 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl průměr 1,47, 93,75 a třikrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 0,88 a 94,12. Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl 1,64, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec může získat třetí triumf za sebou po úspěších v roce 2019 a loni. V roce 2020 bylo play off zrušeno. To se povedlo v samostatné české extralize (od sezony 1993/94) jen Vsetínu, který kraloval dokonce pětkrát v řadě v letech 1995 až 1999. - Oceláři jsou ve finále posedmé a útočí na čtvrtý titul po letech 2011, 2019 a loňském triumfu. V letech 2008, 2015 a 2018 získali stříbro. Jejich medailovou sbírku doplňuje ještě bronz z roku 1999. - Sparta je ve finále podesáté. V letech 1990, 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007 v něm uspěla, v letech 1988, 2001 a 2016 se musela spokojit se stříbrem. Tituly má také z let 1953 a 1954, druhá skončila devětkrát. Bronz získala sedmnáctkrát. - Všech pět týmů, které se dosud ve finále hraném na čtyři vítězství po stavu 2:2 na zápasy ujaly vedení 3:2, dosáhlo na mistrovský titul. Byly to v roce 2008 Slavia proti Karlovým Varům (4:3 na zápasy), o čtyři roky později Pardubice proti Kometě Brno (4:2), v roce 2013 Plzeň proti Zlínu (4:3), za další tři roky Liberec proti Spartě (4:2) a v roce 2019 Třinec proti Liberci (4:2). Teď to může být opět Třinec, nebo Sparta se může jako první této statistice vzepřít. - Oceláři hrají se Spartou v play off počtvrté. V roce 2002 vyhráli Pražané ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy, o 11 let později byli ve stejné fázi úspěšnější Oceláři (4:3) a v roce 2015 v semifinále vyhrál také Třinec (4:2). - Sparta prohrála čtyři z posledních sedmi zápasů. - Pražané doma vyhráli jedenáct z uplynulých dvanácti duelů. - Třinec vyhrál třináct z posledních patnácti utkání. - Oceláři po série sedmi výher venku naposledy neuspěli a podlehli ve čtvrtém duelu finále v O2 areně Spartě 2:5. - Třinec vyhrál sedm z uplynulých devíti vzájemných zápasů. - Třetí a čtvrté finále ve vyprodané O2 areně navštívilo v pátek a v sobotu shodně 17.220 diváků. Jedná se o nejvyšší návštěvu v historii play off i celkově v této sezoně. Celkově je čtvrtou nejvyšší v historii samostatné české ligy a vyrovnala návštěvu na utkání Sparty s Kladnem ze sezony 2019/20. Více bylo jen na duelech pod širým nebem - v roce 2020 při rekordu (32.009 diváků) v Drážďanech a o čtyři roky dříve na dvou duelech v Brně. - Všechny tři tituly s Oceláři v letech 2011, 2019 i loni získali ze současného kádru útočníci Erik Hrňa a Martin Růžička. Před třemi roky i loni byli u triumfu obránci Marian Adámek, Milan Doudera a David Musil a útočníci Aron Chmielewski, Vladimír Dravecký, David Kofroň, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík, Tomáš Marcinko, Rostislav Martynek, Jonáš Peterek a Petr Vrána. V roce 2019 slavili také bek Jakub Matyáš a útočník Vladimír Svačina, loni zadáci Jan Jaroměřský, Tomáš Kundrátek a útočníci Patrik Hrehorčák, Daniel Kurovský a Miloš Roman. Do mistrovských sezon 2010/11 a 2018/19 zasáhl i brankář Lukáš Daneček, do ročníků 2018/19 a 2020/21 bek Jan Zahradníček. V sezoně 2018/19 se představil krátce i Kundrátek před odchodem do Davosu a útočník Vít Christov a v minulém ročníku útočník Ondrej Šedivý. - Kouč Václav Varaďa získal s Oceláři v roce 2011 titul jako hráč a o osm let později a loni jako trenér. Je také mistrem světa z let 2000 a 2005, v roce 1996 získal v AHL Calder Cup s Rochesterem a v roce 2007 titul ve Švýcarsku s Davosem. Jeho asistent Marek Zadina, také bývalý útočník, byl v mistrovském kádru Jihlavy v roce 1991 a jako asistent byl u titulu Ocelářů před třemi roky a loni. - Útočník Martin Růžička, mistr světa z roku 2010, byl v roce 2006 i v mistrovském kádru Sparty. Brankář Marek Mazanec triumfoval v roce 2013 s Plzní. Útočník Rostislav Martynek z Třince získal v roce 2015 titul s Litvínovem a Slovák Martin Bakoš v roce 2016 s Libercem. - Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem a obránce Bartosz Ciura s útočníkem Filipem Komorským v letech 2018, 2019 a 2020 s GKS Tychy, slovenský útočník Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi, jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014 a Bakoš v roce 2012 se Slovanem Bratislava. - Slovenský obránce Martin Marinčin v roce 2018 získal Calder Cup s Toronto Marlies, útočník Andrej Nestrašil v roce 2013 s Grand Rapids Griffins.