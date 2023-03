Hokejisty Třince a Sparty čeká šestý duel série, Oceláři jsou krok od semifinále

Třinec - Hokejisté Třince budou mít v úterý v domácím prostředí první šanci uzavřít čtvrtfinálovou sérii proti Spartě a postoupit mezi čtyři nejlepší týmy extraligy, kde chyběli naposledy v roce 2017. Pokud se Ocelářům podaří udělat za stavu 3:2 na zápasy poslední krok, položí soka na lopatky stejným výsledkem, jako se jim to podařilo v loňském boji o zlato. Pražané, kteří vedli v sérii 2:1, se ale nevzdávají. Utkání začne v 17 hodin.

Třinečtí si vysloužili mečbol vydřenou nedělní výhrou 3:0. Dva góly v metropoli přidali až v samém závěru do prázdné branky při hře Sparty bez gólmana a během utkání byli mnohdy pod tlakem - na střely na branku prohráli drtivě 12:32.

"Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to v Praze můžeme urvat a s náskokem se vrátit na domácí hřiště před domácí fanoušky. Stálo to hodně sil, ale máme den na to, abychom zregenerovali a byli připravení do dalšího zápasu. Věřím, že doma budeme úspěšní, když podáme podobný výkon. Bude to ještě velmi náročné, ale věřím, že to zvládneme," řekl novinářům útočník Marko Daňo.

Po obratu v sérii by měli mít Slezané psychicky navrch. "Jakmile ale padne puk na led, tak na tohle člověk nijak nemyslí. Soustředíte se jen na ten samotný zápas. A že bychom teď už byli favoritem oproti začátku série? Já bych ani neřekl. Kdo tomu hokeji trošku rozumí, tak určitě věděl, že to může být dlouhé a vyrovnané. A myslím, že teď se to jen ukazuje," podotkl zkušený obránce Jakub Jeřábek.

"Ta série má opravdu grády. Všechno se jede naplno, úplně na té maximální úrovni. Každý ten zápas je strašně vyrovnaný a rozhoduje jediný gól, když pomineme ty, co pak padnou do prázdné branky," řekl třinecký kouč Zdeněk Moták.

V podobném duchu mluvil i jeho protějšek Miloslav Hořava. "Čekali jsme, že to bude těžká série. Určitě jsme do toho nešli s tím, že bychom si mysleli, že vše půjde jako v základní části. Nechci říct, že bychom úplně předpokládali takový průběh, ale čekali jsme, že to může být i na sedm zápasů. A každý z nich, že bude ohromně těžký," konstatoval Hořava.

Obránce Michal Kempný nabádal, aby tým hodil poslední porážku za hlavu. "Nic jiného se nedá dělat. Určitě nekončíme, v úterý hrajeme v Třinci, kde musíme za každou cenu vyhrát. Stav série je sice 2:3, ale je to jen číslo. Připravíme se na další zápas. Určitě vím, že to s námi nezamává. A za tím si stojím. Budeme bojovat do poslední chvíle. Pojedeme do Třince zvítězit, nic jiného si ani nepřipouštíme. Do šestého čtvrtfinále půjdeme s čistou hlavou," řekl Kempný.

K tomu, aby vrátili sérii zpátky do Prahy na rozhodující sedmý souboj, potřebují sparťané nutně najít střeleckou pohodu. Neskórovali už 104 minut a 37 sekund. "Věřím, že v úterý už to zlomíme. Naše herní převaha za poslední dva zápasy byla velká a můžeme ještě přidat. A přidáme, protože sil máme dost, víc nám to jezdí. Půjdeme tomu naproti," uvedl útočník David Tomášek.

"Jedeme do Třince vyhrát, máme sebevědomí, oni naopak mohou být doma trošku pod tlakem. Když tam dorveme nějaké góly, tak věřím, že uspějeme," doplnil Tomášek.

Statistické údaje před úterním zápasem čtvrtfinále play off hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec (po základní části 6.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:3, 3:2 v prodl., 2:4, 3:1, 3:0. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Daniel Voženílek 5 zápasů/5 bodů (2 branky + 3 asistence) - Vladimír Sobotka 5/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 8/8 (5+3) - Vladimír Sobotka 5/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v základní části: Martin Růžička 52/52 (23+29) - Michal Řepík 49/38 (25+13). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl průměr 1,46 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 95,59 procenta a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 3,04 a 88,89 - Jakub Kovář 1,97 a 92,25. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,46, 95,59 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,43 a 91,60 - Jakub Kovář 1,97 a 92,25. Statistiky brankářů v základní části: Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34 - Jakub Kovář 2,21, 91,24 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,21, 90,14 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec, který získal titul v minulých třech dohraných sezonách, vyhrál v play off deset sérií za sebou. Naposledy neuspěl ve finále v roce 2018, kdy podlehl Kometě Brno 1:4 na zápasy. V semifinále chyběl naposledy v roce 2017, kdy vypadl ve čtvrtfinále s Chomutovem po porážce 2:4 na zápasy. Do semifinále se může dostat podvanácté. V letech 2011, 2019, 2021 a 2022 získal titul, v letech 1998, 2015 a 2018 dosáhl na stříbro a v roce 2019 měl bronz. Mezi nejlepšími čtyřmi byl také v letech 2003, 2013 a 2014. - Sparta bojuje o třetí účast v semifinále za sebou. V roce 2021 získala bronz a loni stříbro. Předtím mezi nejlepšími čtyřmi chyběla od stříbra v roce 2016. V další sezoně vypadla ve čtvrtfinále a v následujících dvou už v předkole. - Oceláři hrají se Spartou v play off popáté. V roce 2002 vyhráli Pražané ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy, o 11 let později byli ve stejné fázi úspěšnější Oceláři (4:3) a v roce 2015 v semifinále vyhrál také Třinec (4:2). Loni zvítězili Oceláři ve finále 4:2 na utkání. - Třinec vyhrál šest z posledních osmi zápasů. - Oceláři doma vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Sparta prohrála čtyři z posledních šesti utkání. - Pražané venku vyhráli dva z minulých čtyř zápasů. - Třinec vyhrál sedm z posledních jedenácti vzájemných soubojů. - Do sestavy Třince se může vrátit slovenský útočník Tomáš Marcinko po odpykání jednozápasového disciplinárního trestu za faul švédského obránce Stefana Warga ze Sparty. - Sparta se musí obejít bez útočníka Jakuba Konečného, který dostal jednozápasový disciplinární trest za faul na třineckého obránce Lukáše Kaňáka. - Kapitán Třince Petr Vrána oslaví ve středu 38. narozeniny.