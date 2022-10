Hokejisty Sparty a Vítkovic čeká předehrávka 31. kola, poprvé nastoupí Kempný

Praha - Hokejisté Sparty a Vítkovic se ve středu utkají v předehrávce 31. extraligového kola. Velkou pozornost bude poutat první start obránce Michala Kempného v dresu Pražanů po návratu z NHL. Ostravané se mohou vrátit na první místo tabulky, kam se vyhoupli naposledy na pár dnů po polovině října. K tomu, aby předstihli vedoucí Pardubice, potřebují jakoukoli výhru.

Sparta má odlišné starosti. Pražané už čtyři zápasy po sobě nedokázali bodovat naplno. Nedělním vítězstvím v prodloužení nad Mladou Boleslaví však alespoň odvrátili čtvrtou porážku za sebou. Nyní je čeká soupeř, který je nejlepším týmem v tabulce venkovních utkání. Částečně i díky tomu, že Ostravané hráli venku už devětkrát ze 14 zápasů.

"Bude to další těžké utkání, rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Z výhry nad Boleslaví bych úplně nejásal. Musíme se koncentrovat na další zápasy a připravit se hlavně po psychické stránce," zdůraznil obránce Michal Moravčík.

Poprvé bude barvy Sparty hájit dvaatřicetiletý Kempný. Dvaatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a bronzový medailista z letošního mistrovství světa ve Finsku se po ukončení smlouvy s loňským nováčkem NHL Seattlem upsal Pražanům v sobotu.

"Nabídka ze Sparty mě oslovila nejvíce. I tím cílem na tuhle i následující sezony. Hrozně moc mě to láká. Každý hokejista chce týmové vítězství, je to nejvíc a budu dělat všechno pro to, aby se nám to podařilo," řekl Kempný.

"Michal je pro nás víc než skvělá posila. Věřím, že do naší party co nejrychleji zapadne a bude pro nás jedině přínosem," podotkl Moravčík.

Vítkovičtí ztrácejí po pěti výhrách ze šesti posledních vystoupení na Dynamo jediný bod, ale mají horší skóre. Proto by k návratu na první místo potřebovali v O2 areně alespoň dvoubodový zisk.

"Nastavili jsme si vysokou laťku. Máme určitý cíl a podle toho chceme k tomu přistupovat. Je to příjemné, určitě. Dívat se na to v tom pozitivu, že se získalo tolik bodů. Ale nic to pro sezonu neznamená. Je to stále začátek. Příjemný začátek, ale musí nastat obrovská pokora a chuť do práce," uvedl trenér Miloš Holaň v rozhovoru pro klubový web.

"Každý soupeř už se na nás bude chystat možná pečlivěji, než tomu bylo na začátku, kdy jsme nevěděli, jak na tom kdo je. Je jenom na nás, jak se s tím dokážeme porvat," řekl Holaň.

Spartu sám v minulosti vedl. "Je to silné mužstvo, mají silné individuality. Mají velkou silu v útoku, novou posilu do obrany. Jedeme se tam o to porvat. Je to pro nás vždy velká motivace, tak jako by to bylo derby. Pro Ostraváky je Sparta prostě červený prapor a vždy mají obrovskou snahu uspět. Musíme do toho jít s dobrou disciplínou a dobrým začátkem utkání," plánoval Holaň.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 31. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (10.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 13 zápasů/11 bodů (6 branek + 5 asistencí) - Dominik Lakatoš 14/16 (8+8). Statistiky brankářů: Jakub Kovář průměr 2,69 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,63 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 3,00 a 88,46 - Aleš Stezka 2,21, 92,78 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,05 a 89,29. Zajímavosti: - Sparta po sérii tří porážek v neděli zabrala a zdolala doma Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. - Pražané doma čekají tři zápasy na plný bodový zisk a dvakrát z toho prohráli. - Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti zápasů. - Ostravané venku zvítězili ve dvou z uplynulých tří duelů. - Sparta bodovala v sedmi z minulých osmi vzájemných utkání a z toho šestkrát vyhrála.