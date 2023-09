Hokejisty Sparty a Pardubic čeká první vzájemný souboj v sezoně

Praha - Souboj těžkých vah otevře ve středu program 3. kola hokejové extraligy. V Praze se proti sobě postaví hráči Sparty a Pardubic, dvou hlavních předsezonních favoritů na zisk mistrovského titulu. Oba celky vstoupily do soutěže dvěma výhrami, vedle nich jsou bez porážky už jen Karlovy Vary a Hradec Králové. Duel začne v 18:30.

Pražané po úvodním jednoznačném vítězství nad Českými Budějovicemi (5:2) dobyli v neděli led obhájce zlata Třince, byť až díky lépe zvládnutým samostatným nájezdům. Kouč Pavel Gross by rád viděl zlepšení především v početních výhodách. "Je to pro nás téma, ale to je vždycky, když se tou přesilovkou protrápíme a nedáme gól," uvedl Gross.

Líbilo se mu naopak, jak tým v Třinci zareagoval na inkasovaný gól po pouhých 20 sekundách. "Když chce člověk vyhrát takový zápas, potřebuje takový, jak se říká, A zápas. Ve středu to bude s Pardubicemi úplně to samé. Potřebujete každého na tom ledě, v tom bychom se mohli zlepšit. Abychom byli mentálně na takové výšce, abychom zápas začali dobře. Bylo ale dobré, jak jsme se vrátili zpátky," ocenil Gross.

"S Pardubicemi jsou ty zápasy vždy dobré. Doufám, že dorazí co nejvíce lidí. Určitě si to všichni užijeme. A hlavně doufám, že vyhrajeme," prohlásil útočník Pavel Kousal. "Všichni víme, jaký má Dynamo tým. Bude to asi hodně sledovaný zápas. Střetnou se top týmy v extralize. Těšíme se na to," doplnil další ofenzivní hráč Filip Chlapík.

Východočeši budou v metropoli hájit nejen neporazitelnost, ale i stoprocentní bodový zisk. Na úvodní domácí výhru nad Litvínovem (5:1) navázali v Kladně (3:1).

"Víme, kdo nás čeká a kam jedeme. Sparta je neskutečně silný tým. Myslím, že to bude výborný zápas, jak z naší straně, tak ze sparťanské. Bude to boj o každý kousek ledu. Na každé straně jsou skvělí gólmani, kádry jsou vyrovnané. Bude to atraktivní zápas pro diváky a hráči se vymáčknou a budou chtít předvést nejlepší hokej, co umějí. Myslím si, že lidi se mají na co těšit," předpověděl asistent pardubického trenéra Marek Zadina.

"Chceme hrát jednoduchý hokej. Jsme určitě spokojení se startem, jaký máme za sebou. Chtěli jsme chytit začátek, ten je vždy důležitý. Navíc nás teď čekají těžcí soupeři. Na Spartě to bude velký boj a moc se těším. Vždy je tam parádní atmosféra. Oba týmy hrají skvělý hokej, bude to super podívaná pro diváky. Mezi oběma týmy je velká rivalita a vždycky bude," řekl útočník Tomáš Hyka.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 3. kola extraligy: HC Sparta Praha (4.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 2 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Robert Kousal, Tomáš Zohorna oba 2/4 (1+3). Statistiky brankářů: Jakub Kovář průměr 1,92 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,31 procenta - Roman Will 1,00 a 95,83. Zajímavosti: - Sparta oba duely v nové sezoně vyhrála, doma nad Českými Budějovicemi 5:2 a v Třinci 3:2 po sam. nájezdech. - Dynamo je v nové sezoně zatím suverénní, na vlastním ledě vyhrálo nad Litvínovem 5:1 a v Kladně 3:1. - Sparta vyhrála čtyři z posledních pět vzájemných zápasů. - Sparťanský útočník Petr Hauser dnes slaví 20. narozeniny. - Obránce Vojtěch Mozík ze Sparty a útočník Tomáš Hyka z Pardubic mohou shodně sehrát 200. zápas v extralize. - Pardubice čekají na první využitou přesilovou hru v extraligové sezoně. Neproměnily ani jednu z devíti.