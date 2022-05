Hokejisty posílí na MS obránce Kempný, čeká se na Pastrňáka, Noska a Kämpfa

Tampere (Finsko) - Hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Finsku posílí obránce Michal Kempný z Washingtonu. Vedení mužstva má zájem také o další posily z NHL - útočníky Davida Pastrňáka a Tomáše Noska z Bostonu a Davida Kämpfa z Toronta. Místo bude mít ale jen pro dva hráče. Bruins a Maple Leafs skončila sezona v noci na dnešek. Tým v Tampere naopak podle předběžné dohody opustí obránce David Musil, který nebyl zapsán na soupisku.

Washington vypadl v prvním kole play off NHL s Floridou 2:4 na zápasy, poslední utkání se odehrálo v noci na sobotu. Jednatřicetiletý Kempný, který vyhrál v roce 2018 s Capitals Stanley Cup, v play off nenastoupil. K reprezentaci by se měl připojit v pondělí a půjde o jeho třetí start na MS. Na soupisku bude zapsán jako osmý český obránce.

"Michal Kempný je obránce s mezinárodními zkušenostmi a věřím, že pro nás bude velmi dobrou posilou. Ve Washingtonu nebyl vytížený, jak bychom si my i on představovali, ale pořád je to vynikající obránce, který nám pomůže. Má svoji kvalitu," řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

"David Musil byl o své roli srozuměn už během přípravy ve Švédsku a moc mu děkujeme za jeho profesionální přístup. Zítra ráno by se měl vrátit do České republiky, kde se začne připravovat na další sezonu," dodal.

Nedvěd plánuje ještě během dneška volat Pastrňákovi, Noskovi a Kämpfovi. "Zjistím, jak jsou na tom zdravotně a jestli mají zájem posílit českou reprezentaci na mistrovství. Poté se spojím i se zástupci obou organizací, protože jedna věc je zájem kluků, zcela zásadní budou ale výstupní zdravotní prohlídky hráčů. Na jejich výsledky budeme muset tak jako tak počkat, aby kluby hráče případně uvolnily," uvedl Nedvěd. Play off NHL skončilo i pro dalšího útočníka Toronta Ondřeje Kašeho.

Na výsledek jednání mezi Nedvědem, hráči a jejich kluby budou čekat útočníci Petr Holík a Petr Kodýtek, kteří nebyli na startu turnaje zapsáni na soupisku.

Kempný hrál soutěžní zápas naposledy 28. března, kdy nastoupil při domácí porážce Washingtonu s Carolinou 1:6. V této sezoně NHL sehrál jen 15 zápasů a připsal si dva body za gól a asistenci.

Sezonu začal po přípravném kempu na farmě v Hershey v AHL a za Capitals nastoupil poprvé až 29. prosince. Bylo to po 16 měsících, naposledy předtím hrál za Washington v polovině srpna 2020 v 1. kole play off proti New York Islanders. Před dalším ročníkem se v říjnu podrobil operaci Achillovy šlachy a stihl v něm jen na konci dva zápasy v AHL. V této sezoně za Hershey sehrál 24 zápasů a zaznamenal sedm bodů za sedm asistencí.

"Nebylo to samozřejmě jednoduché. David Musil tu roli přijal a věděl, do čeho jde. Poděkovali jsme mu za jeho přístup, protože byl profesionálně i lidsky výborný. S tou informací sem už letěl a pak jsme se rozhodovali podle toho, kdo bude volný. Víme, že Michal toho moc teď nenahrál, ale je zdravý, bruslivý, do toho systému by nám mohl zapadnout. A věřím, že zapadne. Zítra odpoledne přiletí a pak se domluvíme, kdy nastoupí," řekl asistent trenéra Libor Zábranský.

Při rozhodování sehrálo roli, že Kempného osobně dobře zná. "Musíme vždy respektovat hlavního trenéra a je pravda, že Kari - i tím, že Michal šel do velkého hokeje přes Kometu - se mě ptal, jaký Michal je. Znám ho jako člověka a myslím, že nám do toho typologicky zapadne. Tuhle informaci jsem Karimu předal a shodli jsme se na tom, že právě tenhle typ hráče potřebujeme," uvedl Zábranský.

Přidal, že tým bude chtít hrát na osm obránců. "Pak už jde o to, jak se bude vyvíjet zápas a jak na to budeme reagovat. Jsou samozřejmě určité situace a každý hráč má svou roli. Ať je to Filip Hronek jako ofenzivní první bek na přesilovky, tak potřebujeme mít i hráče na oslabení. Od začátku tvrdíme, že každý tu svou roli musí znát, aby tým fungoval. Pokud by nějaký hráč tu roli nepřijal, nemůže tady být. Podle toho jsme také hráče vybírali," prohlásil Zábranský.

V reprezentaci hrál Kempný naposledy na mistrovství světa v Paříži v roce 2017. O rok dříve na světovém šampionátu debutoval a potom startoval i na Světovém poháru v Torontu. V reprezentaci má na kontě 54 zápasů a nasbíral 22 bodů za pět branek a 17 přihrávek. V národním týmu se potká s bývalým spoluhráčem z Capitals Jakubem Vránou. Spolu se současným útočníkem Detroitu získali před čtyřmi roky Stanleyův pohár.