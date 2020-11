Hokejisty Pardubic posílí dočasně gólman Vladař z Bostonu

Pardubice - Hokejisty Pardubic dočasně posílí brankář Daniel Vladař z Bostonu. V předposledním týmu extraligy bude třiadvacetiletý rodák z Prahy hostovat do doby, než se rozběhne příprava na NHL. Vladař má za sebou čtyři sezony na farmách Bruins a v elitní soutěži debutoval v letošním play off.

"Na základě vývoje začátku sezony a zranění Milana Kloučka v zápase proti Třinci, byť nebylo naštěstí nijak vážné, jsme se rozhodli doplnit brankářský tým o Dana Vladaře. Jednání s Bostonem byla velice rychlá," řekl klubovému webu Dynama sportovní ředitel Dušan Salfický.

"Dan patří k velice talentovaným gólmanům, což potvrdil v loňské sezoně AHL. Jeho angažování nám pomůže rozložit velkou zápasovou zátěž, která nás v následujícím období čeká," doplnil Salfický.

Vladař se může těšit na debut v extralize. Před svým odchodem do Severní Ameriky chytal v sezoně 2014/15 za Kladno v druhé nejvyšší soutěži. Účastníka tří mistrovství světa dvacítek a dvou světových šampionátů osmnáctek v roce 2015 draftoval Boston ve třetím kole na 75. pozici a Vladař odešel do celku Chicago Steel do USHL.

Od sezony 2016/17 působí na farmách v Providence v AHL i Atlantě v ECHL. V průběhu letošního play off, když se jednička Bruins Tuukka Rask rozhodl trávit čas s rodinou místo v "bublině", se stal dvojkou slovenského gólmana Jaroslava Haláka.

Debutu v NHL se dočkal 26. srpna ve třetím utkání 2. kola, kdy při domácí porážce 1:7 s Tampou Bay vystřídal Haláka za stavu 1:4. Krátce předtím podepsal s Bostonem novou tříletou smlouvu s ročním příjmem 750.000 dolarů. Na dvě sezony má takzvaný dvoucestný kontrakt, v závěrečném roce bude smlouva jednocestná.