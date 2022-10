Hokejisty Litvínova povedou s Mlejnkem asistenti Reichel a Kočí

Litvínov (Mostecko) - Hokejisty Litvínova povedou s novým hlavním trenérem Karlem Mlejnkem asistenti Robert Reichel a David Kočí. Vedení klubu v pondělí odvolalo kouče Vladimíra Růžičku a na jeho místo dosadilo Mlejnka, který si jako nejbližší spolupracovníky vybral litvínovského patriota, olympijského vítěze a trojnásobného mistra světa Reichela a bývalého obránce se zkušenostmi z NHL Kočího.

"Na pondělním večerním mimořádném představenstvu klubu byl odvolaný hlavní trenér Vláďa Růžička s asistentem Danem Brandou a na pozici hlavního trenéra jmenován Karel Mlejnek, který si vybral za asistenty Davida Kočího a Roberta Reichla," řekl ředitel klubu Pavel Hynek novinářům před dnešním dopoledním tréninkem, který již vedli Mlejnek s Kočím, zatím bez Reichela.

Bývalý reprezentační kouč Růžička v Litvínově nekončí, devětapadesátiletý trenér převezme ve svém mateřském klubu dorost. "Ráno jsme s Vláďou vedli dlouhý hovor, kam směřovat naši spolupráci. Dohodli jsme se, že bude u dorostu, který potřebujeme trošku rozhýbat. Máme spoustu šikovných kluků. Vláďa svým jménem budí u rodičů a mladých hráčů pozornost a svojí prací i respekt. Doufám, že ukáže, kam má hokej směřovat," uvedl šéf litvínovské mládeže Kamil Havelka. Mládež funguje od extraligového týmu odděleně.

Litvínov prohrál v extralize sedmkrát za sebou a získal během této série jediný bod. Naposledy v neděli na ledě Vítkovic utrpěl porážku 3:5. Severočeši mají na kontě devět bodů ze 14 zápasů, o čtyři měně než třinácté Kladno.

"Nevydařil se nám vstup do ligy. Třikrát jsme prohráli, pak jsme dokázali bodovat, dvakrát za sebou jsme vyhráli a mysleli jsme, že se zvedáme. Ale zase jsme zabředli do série porážek," řekl Hynek. Věří, že změna hlavního trenéra týmu pomůže. "Změna se vždy dělá proto, že věříte, že přinese nový impulz týmu. Není to o jednom zápase, i když jedním zápasem to můžete zlomit a mužstvo nastartovat. My ale musíme manko umazat tím, že uděláme sérii vítězství," prohlásil Hynek.

Růžičku nahradí na střídačce pětačtyřicetiletý Mlejnek, jenž do Litvínova přišel před sezonou od reprezentace do 20 let a byl asistentem odvolaného kouče. "Vždy máte několik variant a nám se zdála tahle nejlepší. Zachovali jsme určitou kontinuitu, Karel hráče zná. Není to ale jen o tom. Doposud zde předvedl výbornou práci, posunul se a dostal důvěru na post hlavního trenéra," řekl Hynek.

Litvínov jedná i o možných změnách v kádru, v nejbližších hodinách k nim ale podle všeho nesáhne. "Posledních 14 dnů jsme trejdy řešili, ale nedotáhly se. Nedošlo ke shodě dvou stran. Na trhu byla zajímavá jména a dvě jsme řešili intenzivně. Ale druhá strana za to vždy požadovala centra a tím bychom se dostali do problémů a museli hledat centra sami. Chceme dělat výměny, které dávají smysl," podotkl šéf klubu. Situace se podle Hynka může rychle změnit. "Není to na stole, ale jsou kluby, které trejdovat chtějí. Jen se to musí potkat," dodal Hynek.