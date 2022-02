Hokejisty Liberce čeká předehrávka ve Zlíně, odkud vozí body už čtyři roky

Praha - Dva zápasy ve dvou dnech čekají v extralize hokejisty Liberce. Ve středeční předehrávce 51. kola se Bílí Tygři představí od 17:30 na ledě posledního Zlína a o 24 hodin později nastoupí v dohrávce 45. kola v hale Vítkovic. Berani v domácím prostředí se Severočechy uspěli z posledních sedmi utkání pouze jedinkrát, loni v lednu lépe zvládli nájezdy. V základní době porazili Zlínští Liberec naposledy v prosinci 2017.

Zlín se přes dvanáctibodové manko na čtrnácté Kladno pořád nevzdává naděje, že unikne z posledního místa a vyhne se tak přímému sestupu do první ligy. Druhou nejvyšší domácí soutěž hrál naposledy v sezoně 1979/80.

"Pořád věříme. Díváme se na každý další zápas zvlášť, soustředíme se na sebe. Liberec má šikovné útočníky, nebude to jednoduchý zápas. Chceme dělat co nejvíce bodů a uvidíme, jak se situace zdramatizujeme. Musíme teď bodovat, nejlépe vyhrát za tři body, abychom se udrželi nadále ve hře o baráž. Je to hokej a stát se může cokoliv. Hraje se ještě o hodně bodů, je před námi jedenáct zápasů," uvedl trenér Luboš Jenáček.

Beranům se vyprazdňuje marodka, všichni marodi včetně gólmanů už trénovali na ledě. Otázkou zůstává, zda jim zdravotní stav dovolí zapojit se do zápasu. Určitě nenastoupí lotyšský obránce Mamčics, který je na olympiádě v Pekingu.

Bílé Tygry čeká v nejbližší době hodně náročný program, mají před sebou pět venkovních zápasů v řadě. "Hrajeme pětkrát venku, naštěstí ale máme tripy, takže nemusíme vždy cestovat zpátky do Liberce. Je to určitě příjemnější a ušetříme tím spoustu energie. Jinak se ale budeme připravovat tak, jak se připravujeme na každý jiný zápas," uvedl trenér Patrik Augusta.

"Čeká nás série venkovních zápasů a hned ve středu máme Zlín, který hraje o život. Očekávám tedy další nesmírně těžký zápas. My ale potřebujeme sbírat dál body, takže se na utkání dobře připravíme a jedeme do Zlína vyhrát," prohlásil útočník Dávid Gríger.