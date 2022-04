Hokejisty Kladna a Jihlavy čeká od neděle barážová bitva o extraligu

Chomutov - Hokejisté Kladna a Jihlavy rozehrají v neděli baráž o účast v extralize pro příští sezonu. Zatímco Rytíři, kteří musejí vzít stejně jako v průběhu celé sezony zavděk při domácích zápasech chomutovskému azylu, se mohli na klíčovou bitvu více než měsíc připravovat, Dukla teprve v tomto týdnu uzavřela finále play off první ligy. Úvodní dva duely série hrané na čtyři vítězství jsou na programu v neděli (16:00) a v pondělí (18:00) v Chomutově. Vítěz bude znám nejdříve v pátek 22. dubna, nejpozději týden nato, kdy by se hrál případný sedmý zápas.

Oba soupeři na sebe narazí na den přesně po roce. Loni 17. dubna odstartovali dramatickou finálovou sérii první ligy o postup mezi elitu. Jihlava ji tehdy skvěle rozehrála a po dvou utkáních venku vedla 2:0, jenže pak na Vysočině neuspěla. A protože za šest zápasů neuspěl ani jeden z klubů v domácím prostředí, došlo na rozhodující sedmý duel, v němž Kladno tuto bilanci prolomilo a po výhře 5:2 slavilo návrat na výsluní.

"Víme, že to nebude vůbec jednoduché. To jsme zažili minulý rok, kdy jsme měli podobné mužstvo a hráli jsme s Jihlavou na sedm zápasů. Proti soupeři, který možná ani neměl takové ambice postoupit, když tam byla ta možnost, že ani nebudou mít zimní stadion. Ale málem to udělali. Pro jakéhokoliv hráče je tohle výzva. Počítám s tím, že to bude hrozně těžké. A je důležité, abychom byli připravení," uvedl hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr.

Na bitvu o všechno měli Kladenští možnost se připravit po dobu patrně rekordních 40 dnů. Poslední zápas základní části extraligy odehráli 8. března. I proto si dohodli dva přípravné zápasy s Kolínem a další dva proti Liptovskému Mikuláši. "Je to dlouhé. Asi za trest, že jsme na tom barážovém místě skončili, tak jsme museli čekat čtyřicet dní. Ale věřím, že se do toho rychle dostaneme a prodáme to, co jsme stihli natrénovat," řekl další lídr Středočechů Tomáš Plekanec.

Velkou pozornost bude poutat i Jiří Burger. Asistent trenéra a bývalý vynikající útočník ukončil kariéru po sezoně 2016/17, ale i ve 44 letech je nyní připravený pomoci, o čemž svědčí i fakt, že odehrál poslední duel s Liptovským Mikulášem.

"Myslím, že se proklíná," smál se Plekanec. "Ale je to super. Pravidla jsou nějak nastavená, hráčů tolik nemáme... Kdyby se někdo zranil, tak když Jirku vidím na tréninku, úplně v klidu by zvládnul i ty zápasy. Je super, že se k tomu odhodlal a že má tak velké srdce, aby se na to postavil, a když bude nejhůř, tak nám pomohl," ocenil Plekanec.

Jihlavští se hodně natrápili ve čtvrtfinále prvoligového play off s Přerovem (3:2 na zápasy), ale pak si poradili přesvědčivě v semifinálové sérii se Sokolovem (4:1) a nakonec i ve finále proti Vsetínu (4:2). Odměnou je pro ně baráž, v níž mohou na úkor favorita jen překvapit.

"Kladno má extraligový tým, úplně jiný, než mělo loni. My je budeme chtít co nejvíc potrápit, ne-li překvapit celou republiku," řekl kapitán jihlavského týmu Josef Skořepa. Očekává, že soupeře potáhnou za úspěchem právě legendy Jágr s Plekancem. "Jsou to jistě top hráči, ale zároveň jen lidi jako my. Můžeme je potrápit, můžeme je i přehrát," prohlásil odhodlaně Skořepa.

Zatímco Kladno muselo dlouho čekat, pro Duklu přichází baráž na řadu možná až příliš brzy po prvoligovém finále. Bude ale rozehraná. "Těžko říct, zda je to výhoda, my jsme už měsíc v zápasovém zápřahu, Kladno naopak je měsíc skoro bez zápasů, jenom trénují," přemítal Skořepa.

Slavný klub hrál extraligu naposledy v ročníku 2017/18, ale jen jedinou sezonu. Od té doby usiluje o návrat marně. "Cíl ještě není splněn, je jasně daný a těšíme se na Kladno. Na skvělé zápasy, na skvělou atmosféru. Věřím, že v Chomutově i tady u nás zase bude velká návštěvnost a bude to zase stát za to," přál si útočník Filip Seman.

Statistické údaje před baráží o hokejovou extraligu: - Kladno se utkalo o přímý postup do extraligy s Jihlavou loni ve finále první ligy a po výhře 4:3 na zápasy se po roce vrátilo mezi elitu. - Rytíři skončili v základní části extraligy čtrnáctí o 18 bodů před posledním sestupujícím Zlínem a osm bodů za třináctým Litvínovem. - Středočeši hráli naposledy soutěžní zápas 8. března, kdy jako domácí tým prohráli v O2 areně se Spartou 1:4. Potom hráli 24. března přípravu v Kolíně, kde prohráli 2:3. Za týden v odvetě porazili Kozly doma 4:3 po samostatných nájezdech a 5. a 7. dubna vyhráli na ledě Liptovského Mikuláše 6:3 a 4:2. - Dukla skončila v dlouhodobé části první ligy čtvrtá a v play off vyřadila postupně ve čtvrtfinále Přerov 3:2 na zápasy, v semifinále Sokolov 4:1 a ve finále Vsetín 4:2 na utkání. Triumf v druhé nejvyšší soutěži dovršila v úterý doma. - Šestinásobný mistr ještě z éry československé ligy Kladno hrálo baráž naposledy v roce 2019, kdy skončilo ve čtyřčlenné skupině druhé a vrátilo se mezi elitu po pěti letech. Za dobu samostatné české extraligy bylo v baráži pětkrát, dvakrát uspělo a třikrát nikoliv. V roce 2002 sestoupilo po porážce s Libercem 1:4 na zápasy, o rok později se vrátilo do extraligy po výhře nad Havířovem 4:2. V roce 2014 skončilo ve čtyřčlenné skupině poslední a sestoupilo a v roce 2018 dopadlo stejně a zůstalo v druhé nejvyšší soutěži. - Dukla hrála v baráži o extraligu osmkrát a uspěla třikrát. V roce 1997 se udržela, poté co porazila Kralupy nad Vltavou 3:1 na zápasy. O dva roky později sestoupila po porážce se Znojmem 3:4 na utkání. V roce 2000 při pokusu o návrat mezi elitu podlehla Vítkovicím 0:4 na zápasy. V roce 2004 porazila České Budějovice 4:0 na utkání, ale o rok později sestoupila po prohře se stejným sokem 1:4 na zápasy. V roce 2016 skončila ve čtyřčlenné skupině poslední, o sezonu později obsadila druhé místo o bod před Karlovými Vary a slavila postup. Před čtyřmi roky skončila třetí o bod za Karlovými Vary a vrátila se do první ligy. V extralize hrála naposledy v sezoně 2017/18.