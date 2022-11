Hokejisty Hradce Králové čeká úvodní osmifinále LM s Färjestadem

Karlstad (Švédsko) - Hokejisté Hradce Králové budou jako jediní hájit čest extraligových klubů ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů. Hned v úvodu play off je však čeká velmi silný protivník - švédský Färjestad. Úvodní bitva osmifinále, hraného na dva zápasy, se uskuteční v úterý na severu Evropy. Duel v Löfbergs Areně začne v 18:05 a Východočeši budou usilovat o co nejlepší výchozí pozici do domácí odvety, jež se odehraje za týden v úterý.

Královéhradečtí už mají v této sezoně konfrontaci s jedním ze švédských celků za sebou, když vyhráli základní skupinu velmi těsně před Frölundou. Zatímco na ledě soupeře prohráli 2:4, doma dokázali hokejisté Mountfieldu zvítězit 5:3. Färjestad postoupil ze druhého místa, lépe než svěřenci kouče Tomase Mitella, který ještě nedávno působil jako asistent trenéra v Chicago Blackhawks v NHL, si vedl německý Straubing.

"Těšíme se. Vážíme si toho, že jsme postoupili ze skupiny. Čeká nás evropský top tým a další konfrontace rychlého hokeje. Je to hodně ofenzívní tým, aktuálně druhý celek tabulky švédské ligy, v níž patří k týmům s nejvyšším počtem nastřílených branek. Věřím, že budeme konkurenceschopní a odehrajeme dobrý zápas," řekl hlavní trenér Tomáš Martinec.

Spolu s mužstvem měl i díky reprezentační pauze vyhrazené turnaji Karjala hodně času na přípravu. "V první polovině jsme se věnovali regeneraci a odpočinku, program je přece jen hodně náročný a někteří kluci se potřebovali doléčit. V druhé půlce už jsme se zase zaměřili na intenzivní trénink a měli jsme i dvoufázové tréninky, teď poslední dny už jsme se věnovali soupeři. Věřím, že by nám mohli pomoct kluci, kteří byli na nároďáku, nabrali cenné zkušenosti na mezinárodní scéně a budou rozehraní," prohlásil Martinec.

Právě hokejisté Hradce Králové (2019/20) a Sparty (2016/17) se v minulosti postarali o dosud nejlepší výsledky českých zástupců, neboť se probojovali až do finále. Vítěze této sezony určí jediný finálový souboj, který je naplánován na 18. února.

Nový šampion se může těšit na půl milionu eur (přes 12,3 milionu korun), které dostane z celkového balíčku 3,47 milionu eur, jež vedení soutěže vyhradilo na prémie pro účastníky.