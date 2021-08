Hokejisty Českých Budějovic posílil Valský, končí Francouz Ville

České Budějovice - Útočník Jakub Valský se stal novou posilou hokejistů Motoru České Budějovice. Dvaatřicetiletý odchovanec Kladna, který naposledy působil v Kometě Brno, podepsal na jihu Čech roční smlouvu. V Motoru naopak končí podle klubového webu francouzský útočník Gabin Ville, který přišel do Českých Budějovic na začátku ledna.

Valský loni zamířil do Komety z Liberce a od poloviny listopadu do poloviny prosince hostoval v Olomouci. V uplynulém ročníku si připsal ve 49 zápasech základní části 17 bodů za devět branek a osm asistencí. V devíti duelech play off jednou skóroval.

Po konci kontraktu a při hledání nového angažmá se původně chystal začít sezonu v prvoligových Benátkách nad Jizerou, ale nakonec se dohodl Motorem. V extralize má za Kladno, Liberec, Mladou Boleslav, Kometu a Olomouc na kontě 619 zápasů a 226 bodů za 123 gólů a 103 asistencí. Sehrál také 16 utkání za českou reprezentaci a vstřelil tři branky.

Třiadvacetiletý Ville sehrál za Motor v uplynulém ročníku 17 utkání a zaznamenal gól a přihrávku. Stejnou bilanci měl v pěti přípravných duelech na nový ročník extraligy.