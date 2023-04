Hokejisty čekají čtyři zápasy v Brně před MS, začnou odvetou s Rakušany

Brno - Čeští hokejisté sehrají v sobotu první ze série čtyř utkání v Brně, v kterých vykrystalizuje finální výběr pro mistrovství světa v Rize a Tampere. Od 16:00 nastoupí v odvetném zápase Euro Hockey Challenge proti Rakousku, které ve čtvrtek ve Vídni porazili jednoznačně 6:0. Příští týden je potom čeká ve Winning Group Areně generálka v podobě Českých her, na kterých budou čelit Finsku, Švédsku a Švýcarsku.

Kouč Kari Jalonen obmění oproti čtvrtečnímu duelu sestavu a zařadí do ní hráče, kteří ve Steffl Areně nenastoupili. Hrát ještě nebudou brankář Karel Vejmelka z Arizony a obránce Ronald Knot z Tucsonu z AHL, kteří se připojili k mužstvu dnes. Chytat bude buď Marek Langhamer, který udržel proti Rakušanům čisté konto, či Šimon Hrubec, jenž nastoupil minulý týden v obou duelech v Ostravě-Porubě proti Slovensku.

Zranění z duelu s Rakušany vyřadila ze hry obránce Davida Jiříčka, jenž má problémy s bokem, i kapitána Romana Červenku. Ten po naražení zezadu od obránce Thima Nickla a pádu obličejem na hranu mantinelu utrpěl tržnou ránu na nose a zranění zubů. Mimo hru je také další útočník Roman Horák, který po zásahu bruslí do kolena ze čtvrtečního ranního rozbruslení zamířil do Prahy na vyšetření magnetickou rezonancí.

Do sestavy se vrátí forvardi David Tomášek, Radan Lenc a Ondřej Beránek i beci Michal Jordán a Michal Kempný. Poprvé bude hrát Stanislav Svozil. Dvacetiletý bek, který po sezoně v juniorské v WHL debutoval v NHL v dresu Columbusu, jako jediný z devítky nových hráčů ze začátku třetího týdne přípravy ještě nenastoupil.

"Bude hrát s jedním z nejzkušenějších Michalem Kempným. Bude skvělé ho vidět v zápase na ledě. Bude to velký den," řekl Jalonen na dresu odchovance Přerova, který už má na kontě jeden reprezentační start z turnaje Karjala proti Rusku z listopadu 2020, kdy nastoupilo deset členů juniorské reprezentace při omezené možnosti přípravy na MS v době koronaviru. Teď se představí na stadionu Komety Brno, za kterou hrál před odchodem do Severní Ameriky.

Sestavu pro zápas zveřejní český tým tradičně až po dopoledním rozbruslení. "Lajny budou jiné," uvedl Jalonen, který se svým týmem ve čtvrtek oplatil Rakousku porážku z loňského mistrovství světa v Tampere 1:2 po samostatných nájezdech Ta byla první pro samostatnou českou reprezentaci po 19 výhrách ve vzájemných soubojích. Předtím v éře Československa Rakušané uspěli naposledy v roce 1932 na mistrovství Evropy v Berlíně.

V Brně se český tým představí po čtyřech letech. "Jsou to poslední zápasy před mistrovstvím světa. Těšíme se, přijdou lidi, bude pěkná atmosféra," řekl útočník Tomáš Hyka. "O Brně jsem slyšel jen hezké věci. Těšil jsem se na to, už když jsme do Brna jeli s Pardubicemi, ale tehdy zrovna měli Brňáci nějaké horší výsledky, takže se moc nefandilo. Ale těším se a doufám, že fanoušci budou skvělí," uvedl jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák.