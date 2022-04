Hokejisty čeká v sobotu druhý duel na Českých hrách, nastoupí proti Švédsku

Ostrava - Druhý zápas na Českých hokejových hrách čeká v sobotu národní tým, který se připravuje na květnové mistrovství světa. V Ostravě nastoupí proti Švédsku s cílem odčinit těsnou čtvrteční porážku s Finy 1:2 po nájezdech a zamotat vývoj turnaje. Švédové do něj vstoupili výhrou 1:0 ve Vídni nad domácími Rakušany. Proti náhradníkům za Rusko Rakušanům nastoupí Češi v neděli. Oba zápasy začnou shodně v 16 hodin.

Před rokem národní mužstvo v Praze České hry vyhrálo, a to bez jediné porážky. Pokud chce pomýšlet na další turnajové prvenství, potřebuje se Švédy uspět. "Zítřejší zápas bude bezpochyby o trochu jiný než proti Finsku. Švédové neustále tvrdě forčekují, drží si svůj styl hry. My si analyzujeme jejich poslední zápasy a budeme mít ještě podrobný rozbor na videu, abychom byli zase co nejlépe připravení," ujistil trenér Kari Jalonen.

Čtvrteční zápas s Finskem sledoval ještě jednou ze záznamu. Dobrý pocit z vystoupení jeho svěřenců, který měl bezprostředně po utkání, jež označil za dosud nejpovedenější v přípravě, mu zůstal i po podrobnější analýze.

"Pořád zůstávám u toho hodnocení, že se mi moc líbilo, jak jsme hráli při hře pět na pět. Také gól v přesilovce byl skvělým momentem. Moc se mi líbil týmový duch a jak celé mužstvo bojovalo. To je přesně cesta, kterou musíme jít, protože právě tohle vám pak pomůže vyhrávat zápasy. Když budeme hrát takhle, máme určitě šanci," prohlásil Jalonen.

Změny v sestavě pro sobotní zápas trenéři zatím neodtajnili, mělo by do ní však oproti čtvrtku naskočit několik hráčů, kteří souboji s Finy přihlíželi z hlediště. Byli mezi nimi i zkušení útočníci Petr Holík a Hynek Zohorna. Již dříve Jalonen avizoval, že alespoň jeden zápas si na domácím turnaji Euro Hockey Tour zahrají všichni hráči současného výběru.

"Víme, že Švédové rychle otáčejí hru, jsou kompaktní, hrají pospolu, takže to bude rozhodovat asi po celých šedesát minut, jak se s tím popasujeme. Těším se na atmosféru. Ve čtvrtek tady bylo necelých devět tisíc lidí, takže když bude zítra stejně, bude to moc fajn," řekl Zohorna.

Se Švédy, které dokázali zdolat na loňském světovém šampionátu (4:2), se Češi utkali v sezoně dosud dvakrát a neuhráli ještě ani bod. Na Karjale prohráli v listopadu 1:4, v prosinci na turnaji Channel One Cup 2:3.