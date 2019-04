Znojmo - České hokejisty čeká ve středu první test ve finální přípravě na květnové mistrovství na Slovensku, ve Znojmě přivítají v duelu Euro Hockey Challenge Rakousko. Tým kouče Miloše Říhy nastoupí v brance s nováčkem Markem Langhamerem, debut si v národním týmu odbudou také útočníci Tomáš Fořt ze Zlína a Šimon Stránský z Vítkovic.

"Chceme brankáře rotovat. Langhamer s námi trénuje celých čtrnáct dnů. Dáme mu šanci, zaslouží si ji. Zápasů je dost a všichni gólmani si zachytají," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Robert Reichel k plánům na využití trojice, v které jsou také Jakub Kovář z Jekatěrinburgu a Patrik Bartošák z Vítkovic.

Mimo sestavu zůstanou také obránci Petr Zámorský a Adam Polášek a útočníci Hynek Zohorna, Robin Hanzl a Dominik Kubalík. "Jednotlivé pětky chceme také vyměnit. V Linci bude zase jedna pětice sedět a jedna naskočí," doplnil Reichel.

Český tým v pondělí načal ve Znojmě třetí týden přípravy na MS, které začne až 10. května. "Všichni kluci jsou rádi, že konečně po sedmnácti dnech trénování budou moct hrát," řekl olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa.

Po dvou týdnech kempu v pražském Edenu Češi tento týden sehrají s Rakouskem dva duely. V následujících týdnech jsou na programu dvojutkání s Německem v Karlových Varech a se Slovenskem v Trenčíně a Nitře. Od 2. do 5. května je čekají jako generálka Carlson Hockey Games v Brně s Finskem, Švédskem s Ruskem.

S Rakouskem se samostatná česká reprezentace dosud utkala jedenáctkrát a pokaždé vyhrála při celkovém skóre 61:14. Naposledy zvítězila loni v květnu na mistrovství světa v Kodani 4:3.

Rakušané se díky 14. místu udrželi mezi elitou, což se jim podařilo poprvé od roku 2003. Od té doby pravidelně sestupovali a postupovali, jen v letech 2016 a 2017 strávili ve skupině A divize I dva roky.

"Dívali jsem se na video a hráči z toho uvidí nějaké sestřihy. Jak jejich přesilovky, tak oslabení a systém hry. Budou na to připravení, ale nám jde hlavně o to, abychom hráli to, co chceme my. Dodržovali náš systém a byli jsme hodně aktivní, měli hodně střel, šli do brány. Chceme přenést do zápasu to, co jsme trénovali v Praze," podotkl Reichel.

Čtyřiadvacetiletý Langhamer má v kariéře na kontě dva zápasy v NHL v dresu Arizony a těší si i na reprezentační premiéru, při které chce být hlavně stoprocentně soustředěný. "Budu to brát jako každý jiný zápas. Pocit z tohoto zápasu je samozřejmě trošku jiný, ale budu se snažit do toho jít jako v soutěži," prohlásil Langhamer.

Duel se hraje ve středu od 19:00 a odveta je na programu v sobotu od 16:15 v Linci.

Pravděpodobná sestava ČR: Langhamer - Kundrátek, Kolář, F. Pavlík, Jordán, Mozík, Krejčík, Klok, Tomáš Dvořák - Řepík, T. Zohorna, Sekáč - Tomášek, Fořt, Červený - Š. Stránský, Mertl, P. Zdráhal - R. Pavlík, R. Zohorna, O. Beránek.