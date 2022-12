Hokejisty čeká po přesunu z Finska ve Fribourgu souboj na EHT se Švýcarskem

Fribourg (Švýcarsko) - Čeští hokejisté po dnešním přesunu z Finska nastoupí ve druhém duelu na Švýcarských hrách v sobotu od 20:15 ve Fribourgu proti reprezentaci pořádající země. Švýcarům se pokusí oplatit porážku 2:3 v prodloužení z listopadového turnaje v Turku. Zároveň se budou v pátém zápase sezony v Euro Hockey Tour snažit o třetí výhru, obě si zatím připsali proti Finsku.

Ve čtvrtek výběr kouče Kariho Jalonena navázal na výhru z Turku 5:2 a v Helsinkách nad Finskem zvítězil 3:2. Švýcaři na úvod turnaje podlehli Švédsku 2:3 po samostatných nájezdech. "Počítáme, že to bude hodně rychlé. Včera to bylo hodně soubojové a zítra předpokládám, že to bude hodně o bruslení. Takový byl také zápas s nimi na Karjale. Je to zase jiný styl, další výzva," řekl novinářů po příletu do Curychu trenér Jalonen.

V listopadu v Turku jeho svěřenci podlehli Švýcarsku 2:3 v prodloužení. S celkem, s nímž výběr pod vedením Jalonenova předchůdce Filipa Pešána vypadl v únoru na olympijských hrách v Pekingu (2:4), má finský kouč úspěch z května: na Švédských hrách ve Stockholmu vyhrál 3:0.

Švýcaři hostí turnaj EHT poprvé, nahradili Rusko vyloučené kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Čeští hráči působící ve Švýcarsku očekávají zaplněnou BCF Arenu ve Fribourgu, což bude kontrastovat s poloprázdnou čtvrteční Jäähalli.

"Myslím, že můžeme čekat skvělé diváky a že bude vyprodáno. Mají tam hokej opravdu rádi. Ještě se to hraje ve Fribourgu, který je známý skvělými fanoušky, kteří ženou svůj tým i za nepříznivého stavu," řekl brankář Šimon Hrubec, hající barvy Curychu.

"My jsme tam hráli jen jeden zápas, ale hned ten první. Byla vyprodaná hala. Nevím, jak to bude zítra. Je tam pěkná moderní hala, mají ji dva nebo tři roky. Když přijdou lidi, tak to bude super. Fandí fotbalově, mají hodně vlajky, do kotlů chodí hodně lidí, jsou slyšet všude," doplnil útočník Michael Špaček z Ambri-Piotty.

Se Švýcary čeká Špaček tuhou bitvu. "Víme, že jsou kvalitní. V obranné i útočné fázi. Bude to vyrovnaný zápas. Zase budou rozhodovat detaily a hlavně souboje. Na téhle úrovni je to hlavně o nich. Také se tlačit do brány a hrát to, co máme. Věřím, že když to budeme plnit, tak můžeme být úspěšní," řekl.

Jalonen má k dispozici oproti původní nominaci místo osmi jen sedm obránců. Kvůli nemoci vypadli Pavel Pýcha, který ve Finsku vůbec nešel na led, a David Sklenička. S týmem se vydal do Švýcarska dodatečně povolaný Libor Zábranský z Jukuritu Mikkeli. Po debutu Kryštofa Hrabíka z Plzně se dočkají další útočníci Adam Najman z Liberce a Daniel Voženílek z Třince.

Český tým se ráno vydal z Helsinek do Švýcarska speciálem společně s Finy. Odlet se ale z 9:00 SEČ zpozdil kvůli problému s odbavením bagáže o dvě hodiny. Z letiště v Curychu se hokejisté okolo 16. hodiny vydali na dvouhodinovou cestu do hotelu v Bernu. Původně plánovaný večerní trénink ve Fribourgu už bez ohledu na problémy kouč Jalonen zrušil.

"Nikdy není dobré, když se něco takového stane. Už předtím jsme se rozhodli, že dnes nepůjdeme na led. Není to pro nás tak velký problém. Měli jsme naplánováno volno, půjdeme na led zítra ráno a zápas máme až 20:15," dodal Jalonen.