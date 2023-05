Hokejisty čeká na Českých hrách po Finsku jistý vítěz EHT Švédsko

Brno - Čeští hokejisté po čtvrteční porážce s Finskem 2:3 v prodloužení přivítají v sobotu od 16:00 na Českých hrách v Brně již jistého vítěze Euro Hockey Tour Švédsko. Kouč Kari Jalonen bude stejně jako v neděli proti Švýcarsku sbírat další poznatky před závěrečnou nominací na mistrovství světa v Rize a Tampere. Zúžení kádru oznámí po turnaji a v úterý se jeho tým vydá do Lotyšska obhajovat bronz z loňského šampionátu ve Finsku.

O víkendu dá šanci dalším hráčům z dvaatřicetičlenného kádru. "Zápas s Finskem mi podal lepší informace, jakým směrem se ubíráme, jaká je úroveň. Myslím, že starší hráči udávali ráz. Pro trenéry je teď trochu jednodušší rozebrat hru, protože jsme nastoupili proti soupeři takové úrovně. Tenhle zápas jsme vážně potřebovali," pochvaloval si Jalonen, jehož svěřenci utrpěli po šesti výhrách v zápasech s Německem, Slovenskem a Rakouskem ve čtvrtek první porážku v přípravě.

Mimo hru zůstali v duelu s Finy brankáři Šimon Hrubec, Marek Langhamer, obránci Jakub Zbořil, David Jiříček, David Němeček a další útočníci Ondřej Beránek, Michal Kovařčík, Radan Lenc, Daniel Voženílek, Hynek Zohorna a Roman Horák, který se zapojil do tréninku po týdenní pauze s bolavým kolenem. "Všichni dostanou šanci se ukázat během víkendu," podotkl Jalonen.

Se Švédskem, které do turnaje vstoupilo ve čtvrtek doma v Göteborgu vítězstvím nad Švýcarskem 3:0, čeští hokejisté v únoru na Švédských hrách v Malmö uspěli a vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech. Ukončili tak sérii tří porážek, která začala loni v květnu na mistrovství světa v Tampere (3:5) a pokračovala v listopadu na turnaji Karjala v Českých Budějovicích (1:4) a v prosinci na Švýcarských hrách ve Fribourgu (0:4).

Kouč Sam Hallam má v kádru pro České hry šest posil z NHL - obránce Rasmuse Sandina z Washingtonu a útočníky Jonatana Berggrena s Lucasem Raymondem z Detroitu, Jakoba Silfverberga z Anaheimu, Alexandera Nylandera z Pittsburghu a Fabiana Zetterlunda ze San Jose. "Čekáme hodně útočný hokej. Mají šikovné kluky na puku. Snaží se tlačit po celém ledě. Bude na kluky hodně tlak a my se snažíme, aby na to byli připravení," řekl Jalonenův asistent Martin Erat.

Český tým v tréninku opět pracoval na přesilových hrách, v kterých se proti Finům gólově neprosadil. "Měli jsme snad pět přesilovek a nedali jsme ani jeden gól. To určitě není dobře. Máme tady hráče, kteří si s tím umí poradit. Musíme se na to určitě zaměřit. V těchto zápasech přesilovky rozhodují. Málokdy se stává, že jich dostanete tolik, takže aspoň jeden gól jsme dát měli. Byl to první zápas na Českých hrách, tak doufejme, že to bude lepší," prohlásil útočník Michael Špaček.

Kouč Jalonen mohl být alespoň spokojený, že příležitosti si jeho tým v početních výhodách vypracoval. "Šance musíme využívat, to se nám nedařilo. Věnujeme se přesilovkám na tréninku. Je to proces, hledáme, musíme najít hráče na správné pozici a přemýšlet o tom," uvedl Jalonen.

Jeho výběr ještě před úterním odletem do Rigy doplní útočník Filip Chytil z New York Rangers, ale většinu kádru má kouč dlouhou dobu pohromadě. "Myslím, že je to pro nás dobře. Byli jsme spolu tři a půl, vlastně skoro čtyři týdny. Z kabiny mám dobrý pocit, kluci vědí, o co nám jde a co děláme. My víme, co dokážou," dodal Jalonen.