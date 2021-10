Hokejistům Olomouce stačil jediný gól Olesze k výhře nad Litvínovem

Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v duelu 14. extraligového kola Litvínov 1:0. Jediný gól utkání dal v 53. minutě zkušený útočník Rostislav Olesz, brankář Jakub Sedláček udržel druhou nulu v řadě, potřeboval na ni 23 úspěšných zákroků. Neprůstřelnost tak drží 129 minut a pět sekund. Domácí vyhráli pátý z posledních šesti zápasů, Severočeši vyšli podruhé za sebou bodově naprázdno.

Jako první výrazně zahrozil v páté minutě Litvínov, kdy po Lattově přihrávce přestřelil Gerhát. O tři minuty později měl možnost Latta, ale Sedláčka nepřekonal. Na druhé straně zahrozil po akci Krejčího Ondrušek. Při Demelově vyloučení neuspěl za Hanáky ani tečí pokusu Černého Kolouch. Severočeši v úvodní části odolali i při Zemanově trestu a stav tak zůstal bezbrankový.

Ani ve druhém dějství jím žádný z hráčů nedokázal pohnout. Ve 25. minutě byl přitom v dobré pozici při první přesilovce Vervy Lukeš. Šlo zároveň o poslední početní výhodu v celém utkání. Už při hře v plném počtu se proti Godlovi neprosadil Ondrušek. S blížící se druhou přestávkou nemířil přesně Káňa a Olomoučtí tak nevyužili svou střeleckou převahu.

Ta se ve třetí části přestěhovala na hokejky hráčů Litvínova, jenže Sedláček byl bezchybný. Nejprve Godla vyhrál další minisouboj proti Káňovi, pak se blýskl Sedláček proti Zemanovi, Gerhátovi i Demelově dorážce. V polovině třetiny byl blízko vedoucí trefě Navrátil, ale na gól si museli diváci ještě tři minuty počkat. Právě Navrátil pálil, Godla kotouč vyrazil a Olesz ho poslal z kruhu ranou ze vzduchu do branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes jsme byli šťastnější týmem, protože zápas to byl opravdu vyrovnaný. Prvních dest minut od nás nebylo takových, jako bychom si představovali. Potom se to vyrovnalo a musím uznat, že Litvínov hrál výborně. Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodla taková šťastná branka. Nevím, kolik z pěti takových pokusů by Rosťa Olesz trefil. To je hrozně těžké říct. Litvínov si potom vytvořil ještě dvě tři šance, které výborně chytil Kuba Sedláček. Asi všichni teď vidí, že chytá výborně. Je to pro nás opravdová pomoc a znovu máme dva vyrovnané gólmany. Pro nás trenéry je to dobré v tom, že je můžeme prostřídat."

Vladimír Országh (Litvínov): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, prvních deset minut jsme měli navrch, potom ale domácí hru vyrovnali. Do konce zápasu to byl vyrovnaný boj s šancemi na obou stranách. Samozřejmě nás mrzí, že odtud odjíždíme s prázdnou, protože hráči dnes zápas odbojovali a odmakali. Nemůžu jim skoro nic vyčítat, možná jen větší agresivitu před brankou soupeře a větší vůli jít do prostorů, ve kterých to bolí. Domácí nás tam ale moc nepouštěli. I proto odjíždíme s nulou. Každý bod by se nám teď hodil. Ve třetí třetině už jsme věděli, že to bude o jednom gólu, který nakonec dali domácí. Gól byl o šikovnosti hráče, který si umí zkorigovat oči i ruce a umí to trefit. Ne vždy se to podaří, ale domácímu hráči to dnes vyšlo v pravou chvíli."

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 53. Olesz (Navrátil, J. Knotek). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4637.

Sestavy:

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, J. Káňa II - Navrátil, J. Knotek, Olesz - Kunc, Nahodil, Klimek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman, Strejček - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - F. Lukeš, V. Hübl, Jarůšek - Latta, Gerhát, Pospíšil - P. Svoboda, Jícha, Havelka. Trenér: Országh.