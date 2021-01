Hokejisté Zlína zkusí Brnu oplatit úterní porážku

Zlín - Brzkou příležitost oplatit Brnu úterní porážku 0:3 budou mít hokejisté Zlína. V předehrávce 33. kola extraligy přivítá předposlední tým tabulky ve čtvrtek Kometu opět na svém ledě a pokusí se hosty obrat na třetí pokus poprvé v sezoně o body ve vzájemných zápasech. Brňané už více než tři zápasy neinkasovali.

"První utkání doma bylo vyrovnané, rozhodli brankáři, oba podali výborný výkon. Musíme se pořádně připravit na čtvrteční odvetu a věřit, že budeme úspěšnější. Hra není špatná, tým je kompletní, ale trápí nás koncovka. Bohužel nám nepadají góly, jsme trochu v útlumu. Do šancí se dostáváme, musíme se ale víc pokoušet o dorážky, vytvářet tlak do branky," uvedl před dalším duelem zlínský trenér Robert Svoboda na klubovém webu.

"Kometa měla trochu víc šancí, to si nebudeme lhát, že jsme byli celý zápas lepší. Ale brankář Kašík nás podržel, tak je to trochu škoda. Kdyby tam padl první gól nám, mohli jsme klidně vyhrát a nikdo by se nemohl zas tak moc divit. Musíme se gólově prosadit, tlačit se víc do brány, pak je můžeme porazit," doplnil uzdravený útočník Tomáš Fořt.

Hokejisté Brna poprvé v sezoně uspěli třikrát za sebou, když po výhře na ledě Vítkovic (1:0) zdolali Karlovy Vary 3:0 a stejným výsledkem uspěli i ve Zlíně. Čtyřiadvacetiletý brankář Karel Vejmelka drží už téměř 196 minut čisté konto. "Není to jen o obraně a Karlovi, musí si to sednout všechno, abychom udrželi nulu. Zlín hrál dobře do obrany a disciplinovaně," uvedl asistent trenéra Komety Jan Zachrla.

"Oba týmy se znají natolik, že úterní výhra nebude mít vliv na čtvrteční souboj. Minulý zápas skončil, ve čtvrtek je další, který bude podle mého názoru úplně jiný a může skončit jakkoli," dodal Zachrla.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 33. kola Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (13.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 27 zápasů/20 bodů (6 branek + 14 asistencí) - Peter Mueller 21/25 (13+12). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,01 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,74 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,99 a 90,95 - Karel Vejmelka 2,41, 92,49 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39. Zajímavosti: - Zlín hostí Kometu znovu po dvou dnech. V úterý v dohrávce 7. kola vyhráli Brňané 3:0. - Berani doma prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. Na vlastním ledě zvítězili v jediném z posledních sedmi utkání. - Zlín vyhrál jediné z šesti utkání a získal v nich jen čtyři body. - Brňané vyhráli třikrát za sebou a ve všech třech zápasech neinkasovali. - Brankář Karel Vejmelka udržel třikrát za sebou nulu a drží čisté konto 195 minut a 41 sekund. Tým Komety neinkasoval 180 minut a 31 vteřin, protože v duelu 28. prosince v Mladé Boleslavi (0:3) dostal gól v závěru v power play. - Brňané venku bodovali v pěti z uplynulých šesti duelů a z toho čtyřikrát vyhráli. - Kometa ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrála a čtyřikrát bodovala.