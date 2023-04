Hokejisté Zlína zdolali Vsetín 4:2 a jediná výhra je dělí od baráže o extraligu

Finále play off první hokejové ligy - 4. zápas: Zlín - Vsetín, 6. dubna 2023, Zlín. Zleva Bedřich Köhler ze Zlína, David Kajínek ze Vsetína, brankář Maksim Zhukov ze Vsetína a Ondřej Němec ze Vsetína.

Finále play off první hokejové ligy - 4. zápas: Zlín - Vsetín, 6. dubna 2023, Zlín. Zleva Bedřich Köhler ze Zlína, David Kajínek ze Vsetína, brankář Maksim Zhukov ze Vsetína a Ondřej Němec ze Vsetína. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve čtvrtém finálovém utkání první ligy doma Vsetín 4:2 a jediná výhry je dělí od triumfu v druhé nejvyšší soutěži. Její vítěz si zajistí účast v baráži o extraligu proti Kladnu. Berani bojují o návrat mezi elitu po loňském sestupu po 42 letech. Vítěznou branku vstřelil v 38. minutě útočník Tomáš Pospíšil, který se dnes trefil dvakrát. Zlín může rozhodnout v sobotu, kdy se hraje od 17:00 ve Vsetíně.

Do sestavy hostů se poprvé ve finále zařadil finský útočníku Riku Sihvonen, nahradil Pavla Jenyše. V úvodu neproměnili šance domácí Petr Kratochvíl a Martin Lang, hosté se ubránili i při vyloučení Borise Česánka a v 8. minutě se ujali vedení. Po akci Michala Hryciowa po pravé straně a bekhendové přihrávce se trefil z pozice mezi kruhy Jan Berger. První početní výhodu při pobytu Víta Jonáka na trestné lavici nevyužili ani Berani.

V úvodu druhé části se dostal po kombinaci domácích před Maxima Žukova Denis Kindl, ale ruský gólman zasáhl lapačkou. V čase 21:21 už se Zlín dočkal vyrovnání. Tomáš Pospíšil se od levého mantinelu přes Davida Kajínka dostal až před branku a překonal vsetínského gólmana. Vzápětí pokus Martina Langa v přečíslení zblokoval Česánek.

Ve 24. minutě šel pykat na dvě plus dvě minuty Kindl a hosté po 34 sekundách prvního trestu využili přesilovku a podruhé vedli. Obránce Martin Novotný v souboji před brankoviště nešťastně přikopl puk před odkrytou branku Raku Čípovi a ten snadno skóroval.

Vsetín mohl svůj náskok zvýšit. Po Sihvonenově střele z levého kruhu pomohlo domácímu Danielu Hufovi břevno a ve 28. minutě po dorážce Luboše Roba i pravá tyč. Další vsetínskou šanci měl Štěpán Bláha.

V čase 32:08 naopak odpověděli Berani. Mikuláš Zbořil vyslal z obranného pásma na útočnou modrou čáru Petra Mrázka, jenž se trefil z pravého kruhu. V 38. minutě otočil stav střelou z levého kruhu Pospíšil. Zlín ještě v závěru druhé části odolal při vyloučení Jiří Suhrady.

V úvodu třetí třetiny se ubránili Berani i při trestu Bedřich Köhlera a ve 45. minutě mohl pojistit náskok po Mrázkově přihrávce Kratochvíl, jenže trefil levou tyč. Vsetín se marně snažil smazat ztrátu a ztroskotával na defenzivě domácích či Hufovi. Musel se také bránit při Říhově vyloučení a poté nevyužil sám početní výhodu při Kindlově pobytu na trestné lavici. O pojistku výhry Beranů se postaral 76 sekund před koncem Kratochvíl, který při power play Vsetína trefil z vlastního obranného pásma prázdnou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Oldřich Horák (Zlín): "Měli jsme slušný začátek. Měli jsme tři slibné šance, které jsme mohli proměnit a jít do vedení. Bohužel jsme pak nepokryli hráče mezi kruhy a prohrávali jsme 0:1. Na začátku druhé třetiny jsme srovnali. Bohužel pak přišlo vyloučení a možná sporný gól z brankoviště. Těžko říct, podíváme se na to. Kluci bojovali, vytvořili jsme si další šance, které jsme proměnili. Pak jsme to dobře ubránili a konec jsme si pohlídali."

Jiří Weintritt (Vsetín): "Jsme samozřejmě zklamaní, protože jsme dvakrát vedli. Myslím, že jsme byli lepší týmem, který byl v pohybu. Bohužel jsme udělali dvě chyby, které jsme teď dva tři měsíce neudělali, a dostali jsme z toho dva góly. Potom už jsme se těžko vraceli do zlínského brankoviště."

PSG Berani Zlín - VHK Robe Vsetín 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. T. Pospíšil (Talafa, Hejcman), 33. P. Mrázek (M. Novotný, M. Zbořil), 38. T. Pospíšil (Riedl, Hejcman), 59. Kratochvíl (D. Kindl, Suhrada) - 8. Berger (Hryciow), 24. Číp (J. Říha, Rob). Rozhodčí: Petružálek, Pilný - Bohuněk, Hnát. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. Diváci: 7000 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Zlín: Huf - Husa, Gazda, M. Novotný, M. Zbořil, Suhrada, Talafa, Riedl - Köhler, Sadovikov, P. Sedláček - Z. Sedlák ml., D. Kindl, Kratochvíl - P. Mrázek, Luža, M. Lang - T. Pospíšil, Hejcman, Apolenář. Trenér: M. Říha ml.

Vsetín: Žukov - J. Říha, Hryciow, O. Němec, Česánek, Š. Jenáček, Kajínek - Rob, Vávra, Jonák - Sihvonen, Klhůfek, Holec - R. Půček, Š. Bláha, Hořanský - Číp, Berger, Lichanec. Trenér: Weintritt.