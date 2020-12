Hokejisté Zlína udolali Plzeň a ukončili sérii porážek

Zlín - Hokejisté Zlín porazili v dohrávce 11. kola extraligy Plzeň 2:1 a ukončili sérii tří porážek. Západočeši naopak padli potřetí za sebou a v tabulce klesli na třetí místo. Plzeň na Stadionu Luďka Čajky vedla, ve druhé třetině však Antonín Honejsek a Lukáš Vopelka otočili vývoj zápasu.

Hosty, kteří nastoupili pouze se třemi útoky, mohl v úvodu poslat do vedení kanonýr Gulaš. Po Kantnerově přihrávce z protiútoku ale zlínského brankáře Hufa zblízka nepřekonal. V osmé minutě si zpracoval puk volný Okál, jeho pokus minul levou tyč hostující branky. Do šance si nabruslil také Suchý, v zakončení mu nicméně hokejkou zabránil domácí zadák Matyáš Hamrlík.

Po přímočaré plzeňské akci vyslal střelu zápěstím Pour, horní roh Hufovy branky však netrefil. V čase 16:28 se poprvé měnilo skóre. Čerešňák našel v přesilovce Kracíka, jenž z levého kruhu příklepem zamířil nad Hufovu lapačku.

Ve druhé třetině byl blízko vyrovnání po Ondráčkově přihrávce Karafiát, brankáře Pavláta však nepřekonal. Při vyloučení Honejska mohl druhý gól hostů přidat Kracík, před odkrytou brankou mu ale v poslední chvíli zablokoval hůl obránce Nosek. Od zadního mantinelu se vytočil Gulaš, Huf jej ovšem vychytal. V pádu si poradil i s dorážkou Suchého.

I díky tomu Zlín mohl vyrovnat. Důrazný Honejsek objel branku a dotlačil puk za Pavlátova záda. Ve 37. minutě se domácí prosadili podruhé. Od mantinelu napřáhl Vopelka a trefil se nad pravý Pavlátův beton.

Zkraje třetí části neúspěšně dorážel Vopelkovo nahození Okál. V početní převaze hostů zastavil Huf pokusy Gulaše a Kracíka. Další plzeňskou šanci měl Kantner, kotouč po forhendové kličce ale poslal jen do betonu pozorného Hufa. Na druhé straně nenavýšil zlínský náskok osamocený Ferenc. Plzeň se ještě snažila vyrovnat, nepomohla jí k tomu však ani krátká hra bez brankáře v závěru. Zlín tak zakončil sérii čtyř domácích zápasů v řadě první výhrou.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Bylo to hodně ubojované vítězství. Na mužstvu byla velká tíha, v posledních utkáních jsme hráli špatně. Kluci, podpoření vynikajícím Hufem, se ale ze sebe vydali. Moc hokejové krásy tam sice nebylo, ovšem makalo se nadoraz. Měli jsme štěstí a vyhráli."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nepředvedli jsme ideální výkon. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách. V první a druhé třetině jsme měli ze svých šancí vytěžit více. Nebylo to dobré a bohužel je to další porážka. Musíme si na to sednout a pořádně to rozebrat."

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 33. Honejsek (Poletín), 37. Vopelka (Žižka, Kubiš) - 17. Kracík (Čerešňák). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Zlín: Huf - Řezníček, Ferenc, Žižka, M. Novotný, Matyáš Hamrlík, D. Nosek, Dluhoš - Köhler, Karafiát, Ondráček - Okál, Honejsek, Vopelka - Kubiš, P. Sedláček, Šlahař - Sebera, R. Pšurný, Poletín. Trenér: R. Svoboda.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kaňák, Stříteský, Budík, Kvasnička, Vráblík, V. Lang - Gulaš, Suchý, Kantner - Eberle, Kracík, P. Straka - Slanina, Rob, Pour. Trenér: Čihák.