Hokejisté Zlína se pokusí doma překvapit Kladno a zdramatizovat baráž

Praha - Hokejisté Zlína se chtějí pokusit v domácím prostředí zdramatizovat baráž o extraligu a porazit Kladno. Po úvodních dvou zápasech série Berani prohrávají 0:2, v play off první ligy ale na Stadionu Luďka Čajky vyhráli všech sedm utkání. I proto věří, že dokáží porazit i Rytíře.

"Dva zápasy už jsou dost, abychom si na soupeře zvykli. Doma podáme lepší výkon. Ještě jsme tam v play off neprohráli. Věřím, že baráž zdramatizujeme. Dá se to otočit," řekl útočník Denis Kindl po pondělní druhé porážce v sérii. "Musíme spoustu věcí zlepšit. Série je 0:2, ale hraje se na čtyři vítězné zápasy. Věřím, že doma budeme odvážnější," doplnil jej kouč Miloš Říha.

Zlínští mají zatím problém hlavně s produktivitou. V prvním zápase nepřekonali brankáře Adama Brízgalu ani jednou, ve druhém vstřelili jeden gól. "Kladno je těžký soupeř. Pro nás je to něco nového, pro tým je to asi o tom si v prvních dvou zápasech zvyknout. Nyní nám nezbývá nic jiného než přijet domů, hrát stejně jako dnes od druhé třetiny, prostě na ně vletět a urvat první zápas doma," uvedl útočník Tomáš Pospíšil. V zatím posledním duelu totiž hosté s Kladnem dokázali držet krok.

Kladno hraje čtvrtou baráž v posledních šesti letech a stejně jako před rokem proti Jihlavě zvládla dva domácí zápasy na výbornou. Teď se na to pokusí navázat ve Zlíně.

"Za jiného stavu by se tam určitě jelo blbě. Byli jsme ale dobře připravení na první zápasy jak kondičně, tak herně, takže nebyl vidět takový rozdíl. Toho jsme se hlavně báli, aby v první třetině nebyl vidět rozdíl v rozehranosti," řekl útočník Ladislav Zikmund na klubovém webu a poukázal na šestitýdenní zápasovou pauzu Středočechů po skončení základní části extraligy.

Ve Zlíně čeká Rytíře vyprodaný stadion a bouřlivá atmosféra. "S tím si musíme poradit, jestli přes ně chceme přejít," podotkl Zikmund. "Stav 2:0 už je super, ale není konec. Ale jak je to 2:0, může to být 2:2. Jedeme tam vyhrát první zápas, na to se teď soustředíme. Určitě si nemůžeme myslet, že je přejedeme hned," uvedl obránce Jakub Babka.

Statistické údaje před 3. a 4. zápasem baráže o extraligu - 20. a 21. dubna: PSG Berani Zlín (konečné pořadí v první lize 1.) - Rytíři Kladno (konečné pořadí v extralize 14.). Začátky: čtvrtek 17:30 (O2 TV Sport), pátek 17:30 (O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 0:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči v baráži: Petr Kratochvíl 2 zápasy/1 bod (1 branka + 0 asistencí) - Ondřej Slováček 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči v základní části extraligy/první ligy: Daniel Gazda 41/27 (9+18) - Tomáš Plekanec 52/49 (16+33). Nejproduktivnější hráči v play off (pouze první liga): Denis Kindl 15/15 (4+11) - nehráli. Statistiky brankářů v baráži: Daniel Huf průměr 2,05 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,81 procenta - Adam Brízgala 0,50, 98,18 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části extraligy/první ligy: Daniel Huf 2,08, 92,41 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michal Kořének 1,00 a 96,08 - Adam Brízgala 3,00, 90,43 a dvakrát udržel čisté konto, Landon Bow 3,53 a 88,66 - . Statistiky brankářů v play off (pouze první liga): Daniel Huf 2,07 a 94,11 - nehráli. Zajímavosti: - Šestinásobný mistr ještě z éry československé ligy Kladno bylo za dobu samostatné české extraligy v baráži šestkrát, třikrát uspělo, třikrát ne. V roce 2002 sestoupilo po porážce s Libercem 1:4 na zápasy, o rok později se vrátilo do extraligy po výhře nad Havířovem v sérii 4:2. V roce 2014 skončilo ve čtyřčlenné skupině poslední a sestoupilo a v roce 2018 dopadlo stejně a zůstalo v druhé nejvyšší soutěži. V roce 2019 skončilo ve čtyřčlenné skupině druhé a vrátilo se mezi elitu po pěti letech. Loni uspělo proti jihlavské Dukle. - Kladno se loni utkalo v baráží s Jihlavou a díky výhře 4:2 na zápasy se udrželo v extralize. O rok dříve se stejným soupeřem hrálo ve finále první ligy o přímý postup a po výhře 4:3 na zápasy se po roce vrátilo mezi elitu. - Berani hrají baráž poprvé. Loni z extraligy sestoupili po 42 letech a bylo to přímo z 15. místa, protože nejvyšší soutěž regulovala počet účastníků zpět na 14. - Kladno vyhrálo včetně minulého ročníku extraligy čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů.