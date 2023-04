Hokejisté Zlína porazili Vsetín 4:1 a vedou ve finále první ligy 2:1 na zápasy

Finále play off první hokejové ligy - 3. zápas: Zlín - Vsetín, 5. dubna 2023, Zlín. Zleva Tomáš Pospíšil ze Zlína a Jan Berger ze Vsetína.

Zlín - Hokejisté Zlína vyhráli ve třetím utkání finále první ligy ve valašském derby doma nad Vsetínem 4:1 a otočili stav série na čtyři vítězné na 2:1 na zápasy. Gólem a asistencí se na výhře Beranů, kteří loni po 42 letech sestoupili z extraligy, podílel útočník Stanislav Sadovikov. Čtvrtý duel se hraje ve čtvrtek opět ve Zlíně.

Vsetín nastoupil s ruským brankářem Maximem Žukovem, který se po třech zápasech od pátého duelu semifinále s Prostějovem vrátil do hry místo Tomáše Vošvrdy. První velkou šanci ale musel řešit ve 4. minutě jeho protějšek Daniel Huf, jehož z přečíslení tří na jednoho nepřekonal Jan Berger. Po přihrávce Ondřeje Němce pak nebezpečně pálil Roman Půček.

V polovině úvodní třetiny mohli otevřít skóre domácí, když se před Žukovem dostal k zakončení Luboš Rob, ale neuspěl. Potom neprostřelil vsetínského gólmana Zdeněk Sedlák mladší. V závěru úvodní části se Vsetín ubránil při trestu Pavla Klhůfka a v oslabení měl možnost z přečíslení Adam Hořanský, který však přestřelil.

V úvodu druhé části zahrozil tečí Bedřich Köhler a v čase 23:58 už se Berani radovali. K puku se za brankou dostal Sedláček, vybruslil před Žukova a překonal jej bekhendem. Ve 26. minutě mohl vyrovnat Klhůfek, Huf však jeho možnost zmařil.

Před polovinou utkání získal Zlín už dvou brankový náskok. Mikuláš Zbořil od modré čáry trefil blokujícího Miroslava Holec, znovu se zmocnil puku a z pozice za pravým kruhem prostřelil Žukova. Pojistit náskok domácích mohli Petr Mrázek a Petr Kratochvíl.

Vsetín se na přelomu druhé a třetí třetiny neprosadil ani při vyloučení Dominika Luži. S koncem přesilovky nevyužil možnost obránce Jiří Říha. Po 58 sekundách třetí třetiny ale zvýšil Zlín. Po přihrávce Denise Kindla zamířil do odkryté branky Sedlák. Hosté snížili v 51. minutě při hře čtyř proti čtyřem díky Šimonu Jenáčkovi. Výsledek dovršil 101 sekund před koncem při power play Vsetína do prázdné branky Sadovikov.

Hlasy trenérů po utkání:

Oldřich Horák (Zlín): "Myslím, že po druhém vstřeleném gólu jsme zápas měli pod kontrolou. Kluci odehráli třetí třetinu výborně. Vsetín jsme nepouštěli do vyložených šancí a zápas jsme zvládli."

Radim Kucharczyk (Vsetín): "Zlín vstoupil do zápasu lépe. Ve druhé třetině dal dvě branky a zápas si v poklidu dohrál. Celkově jsme to dnes nebyli my. V zápase bylo moc chyb a nešli jsme si za výsledkem jako tým."

PSG Berani Zlín - VHK Robe Vsetín 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Branky a nahrávky: 24. P. Sedláček (Sadovikov), 29. M. Zbořil (Köhler), 41. Z. Sedlák ml. (D. Kindl), 59. Sadovikov (Husa) - 51. Š. Jenáček (Vávra). Rozhodčí: Hribik, Květoň - Jindra, Komínek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7000 (vyprodáno). Stav série: 2:1. Zlín: Huf - Husa, Gazda, M. Novotný, M. Zbořil, Suhrada, Talafa, Riedl - Z. Sedlák ml., D. Kindl, Kratochvíl - P. Mrázek, Luža, M. Lang - T. Pospíšil, Hejcman, Apolenář, Frömel - Köhler, Sadovikov, P. Sedláček. Trenér: M. Říha ml. Vsetín: Žukov - J. Říha, Kajínek, O. Němec, Krajčík, Š. Jenáček, Česánek, Hryciow - Rob, Vávra, Jonák - R. Půček, Klhůfek, Holec - Berger, Š. Bláha, Hořanský - Číp, Lichanec, Jenyš. Trenér: Weintritt.