Hokejisté Zlína porazili Brno 5:2, třemi body zazářil Kubiš

Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 47. kole extraligy Brno 5:2 a po pěti zápasech naplno bodovali. Kometa si naopak připsala třetí prohru v řadě. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru domácích podepsal Pavel Kubiš. Zlín je i nadále poslední s odstupem 13 bodů na Kladno, které dnes také vyhrálo.

Zlínští fanoušci před utkáním uspořádali pochod městem a po první minuty duelu transparenty upozorňovali vedení, že se jim současný stav klubu nelíbí.

Mírný optimismus jim však museli dodat zlínští hokejisté. Hned ve 3. minutě se do úniku dostal Zabusovs, brankáře Čiliaka ale nepřekonal. V polovině první třetiny hráli Berani přesilovku, zaváhali však v defenzivě a skóre při přečíslení už téměř otevíral Zaťovič, Kašík se ale proti jeho střele vytáhl.

Prostřední dějství ale ze začátku ovládli Brňané. Hned po 76 vteřinách je do vedení poslal Kučeřík, jehož nahození proskákalo až do branky. Zlín se vrátil do tempa v polovině zápasu, nejdříve Mallet z tutové pozice nedal gól, krátce po něm pak Köhler pálil do tyčky.

Nejlepší pasáž Beranů ale Kometa ustát nedokázala. Nejprve ve 36. minutě po chybě Kollára našel Kubiš zpoza branky nahrávkou Zabusovse, jenž srovnal. Následně mohl skóre otočit Honejsek, který sám před Čiliakem neuspěl. Stejnou pozici měl Michasjonok, ale ještě zbytečně hledal Hejcmana. Do kabin šli ale přeci jen domácí s vedením, velký tlak totiž vyústil v úspěšnou dorážku Köhlera.

Jenže stejně jako vstup do druhé třetiny, tak se Brnu zadařilo i na startu třetí, kdy po 56 vteřinách hry z dorážky vyrovnal Krištof. Zlínští hráči se ale z inkasované branky rychle otřepali a ve 43. minutě jim vedení vrátil Claireaux. O deset minut později se navíc trefil další krajánek v sestavě domácích Michasjonok. Když poté Ostřížek neproměnil samostatný únik, dovedl Zlín utkání do vítězného konce. První domácí výhru od 10. prosince pečetil trefou do prázdné branky Kubiš.

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 36. Zabusovs (Kubiš), 39. Köhler (P. Sedláček, Ferenc), 43. Claireaux (Mallet, O. Němec), 53. Michasjonok (Kubiš), 59. Kubiš (R. Veselý, Zabusovs) - 22. Kučeřík (Holland, Krištof), 41. Krištof (Horký). Rozhodčí: Šír, Hradil - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Zlín: Kašík - Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec, Ferenc, Mamčics - Mallet, Claireaux, Honejsek - Michasjonok, Hejcman, Makarenko - Zabusovs, R. Veselý, Kubiš - Köhler, P. Sedláček, Okál. Trenér: Jenáček.

Brno: Čiliak - Roth, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, Tansey - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, Krištof, Kollár - Vincour, A. Zbořil, R. Pavlík - Šik, Rákos, Ostřížek. Trenéři: Zábranský a Kalous.