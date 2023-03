Hokejisté Zlína a Třebíče postoupili do semifinále první ligy

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 4. zápasy: Zlín - Poruba, 13. března 2023, Zlín. Zleva Denis Kindl ze Zlína a brankář Daniel Dolejš z Poruby.

Praha - Hokejisté Zlína a Třebíče postoupili do semifinále play off první ligy. Zlín doma zdolal ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání Porubu 2:1, vyhrál sérii 3:1 na zápasy a při snaze o návrat do extraligy jej čeká v dalším souboji právě vítěz základní části Třebíč. Horácká Slavia dokonala posun mezi nejlepší čtyři celky díky vítězství v Přerově 3:2 po samostatných nájezdech.

Zlín po sestupu z extraligy po 42 letech po problémech v základní části nakonec uhrál přímý postup do čtvrtfinále a přes úvodní porážku po třech vítězstvích za sebou slavil.

Berani mohli v čase 8:48 otevřít skóre z trestného střílení po faulu Adama Sedláka na Denise Kindla, kterému ale puk sjel z hokejky a ani neohrozil Daniela Dolejše. Z branky se radovali v 29. minutě hosté, po střele Patrika Urbance doklepl puk za Daniela Hufa Tomáš Šoustal.

Zlín otočil zápas v přesilových hrách díky dvěma brankám Petra Mrázka. Při vyloučení Jakuba Šlahaře proměnil ideální přihrávku Petra Kratochvíla a v čase 48:08 při Šoustalově trestu trefil protější horní roh Dolejšovy branky.

Třebíč po úvodní porážce s Přerovem také otočila stav série a dovršila první postup do semifinále od roku 2015. Horácká Slavia se ujala vedení v 26. minutě, kdy Jakub Malý přihrál před branku volnému Michalu Vodnému, který překonal gólmana Michala Postavu.

Zubři v přesilovkách v 49. a 53. minutě otočili stav. Při pobytu Matěje Psoty na trestné lavici František Hrdinka nabil za levý kruh Robertu Černému, který poprvé překonal Pavla Jekela. Při vyloučení Matěje Nováka se prosadil z dorážky Daniel Indrák. Třebíč odpověděla 127 sekund před koncem třetí třetiny, kdy Postavu překonal David Michálek.

Duel dospěl do nájezdů, v které se prosadili hned první exekutor Lukáš Forman a potom už jen ve čtvrté sérii také hostující Matyáš Svoboda.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 4. zápasy: Přerov - Třebíč 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) Branky: 49. R. Černý, 53. D. Indrák - 26. Vodný, 58. D. Michálek, rozhodující sam. nájezd L. Forman. Rozhodčí: Hucl, R. Svoboda - Blažek, Polák. Vyloučení: 8:10. Využití: 2:0. Konečný stav série: 1:3. Zlín - Poruba 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Branky: 46. a 49. P. Mrázek - 29. T. Šoustal. Rozhodčí: Zubzanda, Jechoutek - Hanzlík, J. Dědek. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:0. Diváci: 4283. Konečný stav série: 3:1. Další program: Semifinále: Sobota 18. března - 1. zápasy: 17:00 Vsetín - Prostějov, 17:30 Třebíč - Zlín. Neděle 19. března - 2. zápasy: 17:00 Vsetín - Prostějov, 17:30 Třebíč - Zlín.