Hokejisté zahájili přípravu před Českými hrami, s týmem už je Červenka

Ostrava - Již se zkušeným útočníkem Romanem Červenkou zahájila dnes v Ostravě hokejová reprezentace další část přípravy před květnovým mistrovstvím světa ve Finsku. Ještě dnes večer se k týmu připojí útočník Michael Špaček, ve středu pak brankář Marek Langhamer a útočník David Krejčí, jenž však bude s mužstvem zatím jen trénovat. Nezasáhne tak do zápasů Českých her, které budou pro mužstvo v týdnu další prověrkou.

Trénink vedli hlavní kouč Kari Jalonen s videotrenéry Jiřím Horáčkem a Kallem Kaskinenem, zatímco asistenti Libor Zábranský s Martinem Eratem a generálním manažerem týmu Petrem Nedvědem odjeli do nedalekého Třince skautovat účastníky pátého zápasu finálové série extraligy mezi domácími Oceláři a pražskou Spartou.

Na ledě už byl s mužstvem šestatřicetiletý Červenka ze švýcarského týmu Rapperswil-Jona, jenž se na olympijském turnaji v Pekingu vrátil do reprezentace poprvé od světového šampionátu v roce 2018 v Dánsku. Nově se zapojil i Matěj Stránský z Davosu, který právě Červenkův klub vyřadil ve čtvrtfinále švýcarské ligy i přesto, že prohrával v sérii 0:3 na zápasy.

Další útočník Špaček ze švédské Frölundy zatím ještě scházel. "Michaelovi nepřišla výstroj, a tak na ni musel čekat, ale měl by dorazit a jít na led individuálně ještě večer," vysvětlil tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát.

Dnešního tréninku se zúčastnili pouze dva gólmani: Petr Kváča a Štěpán Lukeš, jenž se připojil opětovně k mužstvu poté, co se omluvil ze zdravotních důvodů Nick Malík. Langhamer se podle původní dohody připojí ve středu, stejně tak i Krejčí, s jehož využitím do sestavy však trenéři počítají až na Švédské hry ve Stockholmu, které budou od 5. do 8. května generálkou na MS.

Už v tomto týdnu čeká výběr kouče Jalonena třetí díl série Euro Hockey Tour v podobě Českých her. V Ostravě vyzvou ve čtvrtek Finsko, v sobotu Švédsko a v neděli Rakousko.

Nominace českých hokejistů na přípravný kemp v Ostravě a České hry:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Štěpán Lukeš (Karlovy Vary), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.),

obránci: Vojtěch Budík, David Jiříček, Lukáš Kaňák (všichni Plzeň), Richard Nedomlel (Hradec Králové), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk/KHL), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.),Libor Šulák (Örebro/Švéd.),

útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek, Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary), Matěj Blümel (Pardubice), Petr Fridrich (Vítkovice), Petr Holík (Brno), Adam Klapka (Liberec), Petr Kodýtek (Plzeň), Pavel Kousal (Mladá Boleslav), Patrik Zdráhal (Litvínov), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.).