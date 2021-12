Hokejisté z NHL nebudou na olympiádě hrát kvůli koronaviru

New York - Hokejisté z NHL nebudou startovat na únorových olympijských hrách v Pekingu. Potvrdilo to vedení zámořské ligy i hráčské asociace NHLPA. Hlavním důvodem je rychle se šířící varianta koronaviru omikron a skutečnost, že kvůli tomu bylo odloženo již padesát zápasů kanadsko-americké soutěže. Zámořská media o rozhodnutí informovala již v úterý.

"NHL respektuje a obdivuje touhu hráčů NHL reprezentovat své země a účastnit se turnaje nejlepších. Čekali jsme tak dlouho, jak bylo možné, abychom učinili toto rozhodnutí a zároveň jsme zjišťovali všechny dostupné možnosti, jak umožnit našim hráčům zúčastnit se zimních olympijských her v roce 2022,“ uvedl komisionář soutěže Gary Bettman v prohlášení s tím, že s ohledem na množství odložených zápasů to není možné.

Soutěž, která je aktuálně do 26. prosince přerušená, plánuje využít únorový termín olympijských her k dohrání zápasů, které byly odloženy nebo v nejbližší době odložené budou. "Našim cílem je, a musí to tak zůstat, zodpovědně a bezpečně dokončit včas kompletní základní části a play off Stanleyova poháru," podotkl Bettman.

V Pekingu tak budou stejně jako na ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 hrát hokejisté z evropských soutěžích, teoreticky je možné, že v nominaci budou i hráči z nižších zámořských lig. Hvězdy z NHL na olympiádě startovaly naposledy v Soči 2014, kde hokejový turnaj ovládla Kanada.

"Oceňujeme snahu Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodní hokejové federace i organizačního výboru olympijských her hostit hráče NHL. Okolnosti nám ale znemožnily pokračovat v přípravách. Těšíme se na start na olympiádě v roce 2026," dodal šéf NHL. Další hry se uskuteční v Miláně a Cortině d'Ampezzo.