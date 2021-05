Hokejisté vyhráli i pátý zápas před MS, Slovensko přetlačili 2:0

Praha - Čeští hokejisté vyhráli i pátý zápas v přípravě na mistrovství světa, když v Praze porazili Slovensko 2:0. Dobře hrajícího soupeře svěřenci trenéra Filipa Pešána zlomili až dvěma góly v rozmezí 45 sekund ve třetí třetině. V 54. minutě se prosadil Rudolf Červený a chvíli po něm skóroval David Tomášek. Brankář Roman Will udržel v zápase, který byl součástí seriálu Euro Hockey Challenge, čisté konto. Oba týmy se v O2 areně utkají znovu v pátek.

Souboj bývalých federálních partnerů v úvodu moc šancí nenabídl. Ve 3. minutě nezamířil přesně hostující Roman, v 9. minutě prověřil Hudáčka ve slovenské brance po Mašínově akci Stránský.

Ve 13. minutě nevyužil dobré Vitáskovy přihrávky Najman, hned z protiútoku prověřil Willa po přečíslení dva na jednoho Regenda. Následně byli hosté blízko branky, Holešinský ale usměrnil Rosandičovu střelu jen do tyčky. V závěru první třetiny netrefil ideálně branku Sukeľ.

Slováci byli výrazně střelecky aktivnější a další šanci jít do vedení měli při vyloučení Stránského, první přesilovou hru ale nevyužili. Češi se proti aktivnímu soupeři, který měl dobrý pohyb, prosazovali těžko. Až v polovině utkání se dokázali udržet delší dobu v útočném pásmu,

Ve 33. minutě se do brejku dostal Slafkovský, Will si ale s šancí sedmnáctiletého slovenského talentu poradil. O dvě minuty později měl slibnou příležitost Lenc, přečíslení dva na jednoho se ale rozhodl zakončit sám a Hudáčka nepřekonal. Následně se to nepodařilo ani Vitáskovi.

Hned v úvodu třetí části byl liberecký bek vyloučen a do další velké šance se v přesilovce dostal Slafkovský, po samostatném nájezdu ale zakončil vedle Willovy branky. V 53. minutě zahrozil Blümel, neuspěl ani z protiútoku Cehlárik.

V 54. minutě se již domácí dostali do vedení. Hudáčka překonal po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Červený, jenž využil Radilovu přihrávku. Vzápětí se po závaru před slovenskou brankou prosadil Tomášek. V závěru český tým nevyužil početní výhodu, výsledek ale již udržel.

Hlasy po zápase:

Filip Pešán (trenér): "Odehráli jsme velmi složité utkání. Soupeř byl pohyblivější, důraznější v osobních soubojích. Kvůli tomu, že jsme nedokázali vyhrávat kotouče v osobních soubojích, jsme byli všude systémově o krok pozdě a měli jsme velmi složitou cestu ke konečnému výsledku. Až od poloviny třetí třetiny, možná od komerční pauzy, jsme začali trošičku připomínat tým, který bychom chtěli být. Tam jsme Slováky přehrávali a třetí třetina patřila nám, díky tomu jsme utkání nakonec zvládli. Slováci nás nepřekvapili, věděli jsme, že přivezli mladý a bruslivý tým. I hráči z extraligy, kteří v týmu jsou, disponují velkou rychlostí. A na tak malém hřišti, jaké je v O2 areně, je rychlost důležitý atribut na to zatopit soupeři. Chtěli jsme se na to připravit, ale do dvou třetin se nám to nepovedlo."

Roman Will (brankář): "V zápase se pořád něco dělo, byl to hokej nahoru dolů. Bojovali jsme. Oni byli také výborně připravení, byl to skvělý zápas a hrozně mě bavil. Měl velké tempo a hrál se v krásné areně. Klíčovým momentem z mého pohledu byla asi situace ve druhé třetině, kdy jsme byli pod tlakem a Robin Hanzl a další kluci tak zblokovali asi tři střely za sebou. I když to stále bylo 0:0, tak se to tam překlopilo na naši stranu, Důležité je, že před blížícím se MS vždy najdeme cestu, jak vyhrát. V budoucnu, ve vypjatých chvílích, nám to může pomoct. Slováci hráli výborný hokej a pro nás to byl skvělý test."

Rudolf Červený (útočník): "Slováci hráli velmi dobře, napadali nás, forčekovali hodně agresivně a bylo těžké se přes ně dostávat. Podařilo se nám to až ke konci zápasu, kdy jsme si vytvořili šance, které jsme proměnili. Bylo to o trpělivosti. Výborně nás podržel Roman Will, my jsme si museli počkat na správnou chvíli. Při gólu mi to Lukáš Radil, který to neměl jednoduché, krásně prohodil a mně se to podařilo trefit, jak jsem si představoval a skončilo to dobře. V přípravě na mistrovství to není proti nikomu jednoduché, všechny týmy se snaží připravit a hrát takticky. Všechno směřuje k mistrovství světa."