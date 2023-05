Hokejisté vstoupí do MS proti Slovensku, při tréninku se zranil Smejkal

Riga - Soubojem v derby s bývalým federálním partnerem Slovenskem vstoupí čeští hokejisté v pátek od 15:20 SELČ v Rize do mistrovství světa, na kterém obhajují bronzové medaili z loňského šampionátu ve Finsku. Gólmana z tria Šimon Hrubec, Karel Vejmelka a Marek Langhamer i sestavu prozradí kouč Kari Jalonen až v den utkání. Nepříjemné zranění utrpěl při dnešním tréninku útočník Jiří Smejkal, po nešťastném zásahu hokejkou přišel o tři zuby, ale pro šampionát by měl být připravený.

Češi se utkali se Slovenskem tři týdny před turnajem ve dvojzápase v Euro Hockey Challenge v Ostravě na stadionu v Porubě a vyhráli 5:1 a 3:2 po samostatných nájezdech. Porazili je třikrát za sebou a naposledy s nimi prohráli loni v dubnu EHCh ve Spišské Nové Vsi 1:3. Na MS se Češi se Slováky utkali naposledy právě v Rize v roce 2021, kdy vyhráli v duelu bez diváků při pandemii koronaviru 7:3.

Od porážky v semifinále MS 2012 v Helsinkách (1:3), kdy na lavičce působil současný prezident Českého hokeje Alois Hadamczik a na slovenské jeho krajan Vladimír Vůjtek starší, na velkých akci slavili Češi čtyřikrát za sebou. Před Rigou uspěli v roce 2014 na olympijských hrách v Soči (5:3) i na šampionátu v Minsku (3:2 v prodl.) a o čtyři roky později v Kodani (3:2 v prodl.).

Slovensko má v pětadvacetičlenném kádru 11 hráčů, kteří v uplynulé sezoně působili v české extralize. Jsou jimi obránci Mário Grman s Patrikem Kochem z Vítkovic, Michal Ivan z Liberce, Adam Jánošík z Mladé Boleslavi, Mislav Rosandič s útočníkem Oliverem Okuliarem z Hradec Králové, další forvardi Andrej Kudrna s Matúšem Sukeľem z Litvínova, Róbert Lantoši s Máriem Lunterem z Mladé Boleslavi a Libor Hudáček z mistrovského Třince. "Jsou to velmi dobří hráči, viděl jsem je v mnoha extraligových zápasech. Jsou hodně rychlí," řekl Jalonen.

"Myslím, že nás čeká velice těžký soupeř na první zápas. Kluci s nimi už hráli, a i když je dvakrát porazili, tak říkali, že Slováci hráli velice dobře. Vždy je důležité šampionát dobře začít, aby byla v týmu dobrá atmosféra. Pak máme hned den volna. Těžký zápas na začátek, který doufám zvládneme," řekl kapitán Roman Červenka.

"Se Slovenskem je to vždycky těžké. Neřekl bych, že je tam rivalita, ale máme k sobě blízko. Znám spoustu kluků z extraligy, takže je to s nimi vždycky takový extraligový hokej. Hodně kluků známe, celou sezonu je vídáme, ale bude to zápas jako každý jiný. Každý je tady těžký," uvedl útočník Jiří Černoch, kapitán Karlových Varů.

"Slováci nemají vůbec špatný tým. Každý zápas na mistrovství světa je jiný. Spíš jde o to, aby se žádný ze soupeřů nepodcenil a šli jsme do všech zápasů stejně s cílem dosáhnout na co nejlepší výsledek. Je to turnaj a na něm se může stát cokoliv," podotkl útočník Filip Chlapík.

Obránce Michal Jordán věří, že se mohou hráči těšit na skvělou atmosféru a pomůžou k ní i místní fanoušci. "My tu hráli vždycky jednou za rok, fanoušci chodí a na minulých mistrovstvích světa před covidem byla výborná atmosféra. Rok 2006 si pamatuju na odezvu od hráčů, že to bylo výborné. Fanoušci tu jsou hlasití. Doufám, že nám pomůžou i čeští fanoušci, kteří mají přijet, " podotkl Jordán.

V tréninku se tým připravuje ve složení: Hrubec, Langhamer, Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Jordán, J. Zbořil, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - Smejkal, M. Špaček, Chlapík - Tomášek, Sobotka, L. Sedlák - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, D. Voženílek.