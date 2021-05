Hokejisté vstoupí do Českých her v Praze proti Finsku s Willem v brance

Praha - S Romanem Willem v brance nastoupí čeští hokejisté ve středečním úvodním utkání na Českých hrách v pražské O2 areně proti Finsku. Svěřenci trenéra Filipa Pešána se budou snažit natáhnout sérii šesti vítězných duelů z finální přípravy na mistrovství světa v Rize z Euro Hockey Challenge. Na závěrečném dílu Euro Hockey Tour budou bojovat o konečné druhé místo.

Do sestavy se poprvé od 29. dubna od utkání v Norimberku proti Německu vrací útočník Tomáš Zohorna, který tehdy s pochroumaným bokem odstoupil v první třetině. "Tomáš už je fit, je na sto procent nachystaný, už chodil do soubojů a na buly," řekl asistent trenéra Martin Straka.

V tabulce Euro Hockey Tour jsou Češi po sérii tří porážek z únorových Švédských her v Malmö třetí s 11 body o skóre za Švédy, čtvrtí Finové ztrácejí tři body. Ve vzájemných soubojích proti Finsku se Pešánův výběr pokusí zabrat po dvou porážkách.

V listopadu na úvod na turnaji Karjala v Helsinkách sice Češi vyhráli 2:0, ale v prosinci podlehli na Channel One Cupu v Moskvě 3:4 a v únoru na Švédských hrách 2:3 po samostatných nájezdech.

Turnaj je ale po dvojzápasech s Rakouskem, Německem a Slovenskem především generálkou na mistrovství světa v Rize. "Jdeme už konečně do finále a teď nám teprve ukáže, jak na tom jsme. Myslím si, že druhý zápas se Slováky už byl trošku lepší. Byli jsme lepší na puku a měli jsme pohyb," uvedl Straka.

Čechy čeká před odletem do Rigy ještě ve čtvrtek souboj se Švédskem a v sobotu s Ruskem. "Teď nám to ukáže, jak na tom jsme takticky i kondičně. Čekají nás těžké zápasy a začne to s Finy. Ti zase budou brusliví a silní v osobních soubojích, tak doufám, že budeme taky a podáme skvělý výkon," doplnil Straka.

Do hry se hned zapojí obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal z Tappary Tampere, kteří se k týmu připojili jako dosud poslední.

"Během turnaje samozřejmě otočíme všechny kluky, kteří jsou tady. Možná do toho naskočí nějací kluci z NHL. Mohli by se zapojit Filip Hronek a Filip Zadina v posledním zápase s Ruskem. Pochopitelně se uvidí, jak na tom budou a jestli tam nebudou nějaké problémy. Musí si otočit čas," řekl Straka. Na lavičce bude Willovi krýt záda Petr Kváča.

Na rozdíl od předešlých zápasů Euro Hockey Challenge se mohou těšit čeští hokejisté i na podporu povolené tisícovky fanoušků. "Konečně. Bude to najednou úplně něco jiného a budeme úplně koukat, že tam někdo je. Moc se na to těšíme, že tam nějací diváci budou. Kvůli tomu to děláme, aby tady lidi byli. I klukům na ledě pomůže, že konečně někoho v hledišti uvidí a bude to daleko větší zábava, než když tam nikdo není a vypadá to jako trénink v osmnáctitisícové hale," dodal Straka.

Utkání začne ve 20:00, přímý přenos vysílá ČT Sport. O čtyři hodiny dříve se hraje zápas Švédska s Ruskem.

Předpokládaná sestava: Will - Moravčík, Šulák, Ščotka, Vitásek, Jordán, D. Musil, Galvas - Blümel, T. Zohorna, H. Zohorna - Radil, R. Hanzl, Sekáč - M. Stránský, M. Špaček, Lenc - Smejkal, A. Musil, Tomášek - Červený.