Hokejisté Vítkovic porazili Kladno 2:0 a jsou první, dvakrát skóroval Koch

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v 11. kole extraligy Kladno 2:0 a posunuli se do čela tabulky. Dvěma góly se pod třetí výhru Ostravanů ve třetím zápase v domácím prostředí podepsal slovenský obránce Patrik Koch, jenž se prosadil v rozmezí 83 sekund v úvodu třetí třetiny. Brankář Aleš Stezka udržel podruhé v sezoně čisté konto. Rytíři prohráli pošesté v řadě a klesli na předposlední místo tabulky. Počtvrté z posledních pěti zápasů hráči Kladna nedokázali vstřelit gól.

Rytíři i bez potrestaného Klepiše začali utkání aktivně, pozorně chytajícího Stezku ale v úvodu překonat nedokázali. Bowa v kladenské brance poprvé prověřil v 5. minutě Chlán, ani on ale po individuální akci nedokázal změnit skóre.

Stezka měl výrazně více zákroků než jeho protějšek, poradil si ale i s akcí Filipa ve 12. minutě a následnou dorážkou Indráka. Na vítkovické straně poté zahrozili útočníci z elitní formace Bukarts a Mueller, gól však Ostravané nedali ani v první přesilové hře.

Ve druhé třetině si dvě početní výhody zahráli i hosté, Stezku ale výrazněji neohrozili a názorně tak dokumentovali, proč se jim aktuálně střelecky nedaří. Rytíři ve třech z posledních čtyřech utkání neskórovali.

Naopak Vítkovice byly před dnešním kolem týmem s nejvyšším počtem vstřelených branek v soutěži, proti Kladnu se jim ale v koncovce nedařilo. V polovině utkání sice zvýšily frekvenci střeleckých pokusů, Bow ale bez větších problémů držel čisté konto.

Bezbrankový stav se tak změnil až po 81 sekundách třetí třetiny, kdy se prosadil sváteční střelec Koch. Vítkovický bek se trefil poprvé v sezoně a počtvrté v extraligové kariéře. Slovenský reprezentant se navíc trefil ve 43. minutě podruhé a zažil premiérový dvougólový večer v kariéře.

Hosté už následně nedokázali utkání zdramatizovat i kvůli nedisciplinovanosti a vyloučením. V samotném závěru mohl výhru Vítkovic potvrdit Bukarts, trefil ale jen tyč.

Hlasy trenérů po zápase 11. kola hokejové extraligy HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno (2:0):

Miloš Holaň (Vítkovice): "Čekali jsme urputného soupeře, těžký zápas. Vyplnilo se to hned na začátku, kdy jsme asi měli těžké nohy z těžké cesty z Karlových Varů, kde nás to utkání stálo spoustu sil. Nabádali jsme hráče k velké trpělivosti, čekat na chybu a možná rozhodnout až v poslední minutě zápasu. Za to bych chtěl hráčům poděkovat, že takhle přemýšleli i oni v zápase. Výborně dnes zachytal Stezka, který nás podržel. Pomaličku jsme to překlápěli na svoji stranu. Rozhodl začátek třetí třetiny, kdy jsme v první a ve třetí minutě, nezvykle obráncem, zápas uhráli na svou stranu."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Jednoduše bych to shrnul tak, že vyhrál ten, kdo dál první gól. Myslím si, že jsme hráli v první třetině mnohem aktivněji než Vítkovice, vytvořili jsme si několik velkých šancí. Vítkovice pak měly jedno nebo dvě dobrá střídání ke konci první třetiny. Ve druhé měli více větších šancí oni. Ve třetí třetině přišla individuální chyba, když tam sjel obránce a dal gól. To rozhodlo zápas."

11. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 42. Koch (Raskob, Marosz), 43. Koch (Marosz). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 7025.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Marosz, Dej - M. Kalus, Lindberg, Barisha - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Kehar - Brodecki, Plekanec, O. Bláha - M. Beran, Zikmund, Melka - M. Procházka, Filip, Indrák - Machač, T. Jáchym, Babka. Trenér: O. Vejvoda ml.