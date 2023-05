Hokejisté Vegas vyhráli v Edmontonu a postoupili do finále Západní konference

New York - Hokejisté Vegas v šestém zápase série druhého kola play off NHL vyhráli na ledě Edmontonu 5:2 a postoupili do finále Západní konference. Čtvrtou výhru Golden Knights hattrickem řídil Jonathan Marchessault. Vegas prošli do semifinále počtvrté v šestileté historii klubu.

Fotogalerie

Utkání začalo ve strhujícím tempu. Neuběhly ani tři minuty a Edmonton vedl 2:1. Oilers dvěma góly odpověděli na úvodní branku Vegas z 24. sekundy zápasu. Ještě v první minutě srovnal nejproduktivnější hráč play off Connor McDavid a skóre otočil Warren Foegele.

Druhá třetina patřila Marchessaultovi. Kanadský útočník během 14 minut vstřelil tři branky a zkompletoval svůj druhý hattrick ve vyřazovacích bojích. Bodový zisk v aktuálním play off zaokrouhlil na deset bodů.

V závěrečném dějství Edmonton odvracel vyřazení. Soupeře přestřílel 13:5, na Adina Hilla v brance Vegas ale žádný z hráčů Oilers nevyzrál. V závěru naopak Golden Knights přidali pátou branku. Při edmontonském risku bez gólmana pečetil postup Vegas William Karlsson.

Ve finále západní konference Golden Knights narazí na jednoho z dvojice Dallas, Seattle. O postupu rozhodne sedmý zápas, jenž se hraje v noci na úterý. V případě postupu Seattlu by se střetly dva nejmladší kluby v NHL.

Výsledek play off NHL - 2. kolo:

Západní konference - 6. zápas:

Edmonton - Vegas 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky: 1. McDavid, 3. Foegele - 25., 28. a 39. Marchessault, 1. R. Smith, 60. W. Karlsson. Střely na branku: 40:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Hill (oba Vegas), 3. Foegele (Edmonton). Konečný stav série 2:4.

Kanadské bodování play off NHL

1. McDavid (Edmonton) 12 20 (8+12) 2. Draisaitl (Edmonton) 12 18 (13+5) 3. Hintz (Dallas) 12 18 (8+10) 4. Bouchard (Edmonton) 12 17 (4+13) 5. M. Tkachuk (Florida) 12 16 (5+11) 6. Eichel (Vegas) 11 14 (6+8) 7. Marner (Toronto) 11 14 (3+11) 8. Mark Stone (Vegas) 11 12 (5+7) 9. Verhaeghe (Florida) 12 12 (5+7) 10. Rielly (Toronto) 11 12 (4+8) 54. Palát (New Jersey) 12 7 (3+4) 69. Nečas (Carolina) 11 6 (4+2) 87. Zacha (Boston) 7 6 (0+6) 88. Pastrňák (Boston) 7 5 (5+0) 123 Krejčí (Boston) 4 4 (1+3) 129. Chytil (NY Rangers) 7 4 (1+3) 157. Faksa (Dallas) 12 3 (1+2) 167. Kämpf (Toronto) 11 3 (0+3) 171. Gudas (Florida) 12 3 (0+3)

Střelci:

1. Draisaitl (Edmonton) 13 branek, 2. Pavelski, Hintz (oba Dallas), McDavid (Edmonton) všichni 8, 5. Rantanen (Colorado) 7, 6. Eichel, Stephenson (Vegas), Montour, Reinhart (oba Florida), Kreider (NY Rangers), J. Hughes (New Jersey), Eberle (Seattle) všichni 6, 13. Pastrňák (Boston) 5.