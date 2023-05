Hokejisté Vegas porazili Dallas v semifinále NHL i podruhé

Las Vegas (USA) - Hokejisté Vegas v semifinále NHL porazili Dallas na domácím ledě i podruhé a po výhře 3:2 v prodloužení se v sérii ujali vedení 2:0 na zápasy. První utkání v Texasu je na programu ve středu.

Golden Knights dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Na úvodní branku Heiskanena odpověděl v první třetině v početní výhodě Stone a po Robertsonově přesilovkovém zásahu srovnal dvě minuty před koncem Marchessault.

Rovněž druhý zápas série tak zamířil do prodloužení, ve kterém Golden Knights stejně jako v úvodním duelu rychle rozhodli. V úvodním zápase na to potřebovali 95 sekund, tentokrát Vegas zajistil Stephenson vítězství po 72 sekundách.

Stephenson si sedmý zásah v play off připsal poté, co do utkání vstoupil dvěma tresty za sekání a krosček. O druhé přestávce si ho kvůli tomu vzal stranou na pohovor trenér Vegas Bruce Cassidy.

"Podobné sekání prostě patří k hokeji. Někdy vás za to potrestají, někdy ne," řekl kouč. "Ale to druhé vyloučení bylo zbytečné, nechal se vyprovokovat. Sám by vám teď přitom řekl, že play off se to takhle nedělá. Zapamatujete si soupeře a hrajete dál," dodal.

Podle Cassidyho pohovor zabral a Stephenson hrál ve třetí třetině skvěle. "Dobře napadal, tvořil hru, takže si to zjevně vzal k srdci. Navíc už má něco za sebou a ví, co je potřeba. Hokej je hra o emocích, ale nesmíte se nechat rozhodit," řekl trenér.

Odměnou pro Stephensona byl rozhodující gól. "Byl to můj první gól v prodloužení v play off. A o takových chvílích jako kluk sníte," přidal devětadvacetiletý Stephenson, který si nechal puk na památku a dá ho synovi, jenž dnes oslaví roční narozeniny.

Série se nyní přesune na další dva zápasy do Dallasu a Stars věří, že sérii doma zdramatizují. Mrzí je však porážky v prodloužení, které si v probíhajícím play off texaský celek připsal už čtyři.

"Nevím, čím to je," řekl trenér Peter DeBoer. "Ale i tohle patří k play off. Líbilo se mi, jak jsme hráli, oproti prvnímu zápasu jsme zlepšili spoustu věcí. A myslím, že v prodloužení jsme měli víc šanci než soupeř. Jen je musíme začít proměňovat," prohlásil.

Finále Západní konference play off NHL - 2. zápas: Vegas - Dallas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0) Branky: 11. Stone, 58. Marchessault, 62. Stephenson - 3. Heiskanen, 30. Robertson. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.358. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Marchessault, 3. Stone. Stav série: 2:0.