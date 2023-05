Hokejisté USA porazili na úvod MS Finsko 4:1, Švédové vyhráli nad Německem 1:0

Tampere - Hokejisté USA porazili na úvod mistrovství světa v Tampere domácí obhájce titulu 4:1. Finové v zápase skupiny A vedli 1:0, ale Američané ve druhé třetině vyrovnali a třemi góly ve třetí třetině duel otočili. Oplatili tak soupeři porážku ze semifinále loňského šampionátu. Švédsko porazilo v Tampere Německo 1:0. Utkání rozhodla branka Oscara Lindberga v přesilové hře ve 42. minutě, čisté konto udržel brankář Lars Johansson.

Dvěma góly se pod výhru amerického výběru podepsal útočník Alex Tuch, branku a dvě asistence si připsal Drew O'Connor. Finsku k úspěchu nepomohlo ani 34 zákroků brankáře Emila Larmiho.

"Drželi jsme se našeho herního plánu a opravdu tvrdě makali," pochvaloval si po zápase Tuch na webu Mezinárodní hokejové federace. "Máme v týmu spoustu mladých kluků, kteří nejsou známí, ale mají spoustu dovedností a myslím si, že to na tomto turnaji dokáží. Finové z nás byli trošku frustrovaní," uvedl hráč Buffala, který byl v sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem Sabres v NHL.

Domácí začali aktivně a do první výraznější šance se dostal Manninen, v koncovce ale nezamířil přesně. Finové si vytvářeli i další šance, brankář DeSmith však chytal spolehlivě.

Američané se v útočném pásmu výrazněji předvedli až v první přesilové hře, i Larmi byl ale připravený. Bezgólový stav se změnil v 18. minutě, kdy se v početní výhodě prosadil po Sallinenově přihrávce zpoza branky Hartikainen.

Do druhé třetiny vstoupil výběr USA v početní výhodě, a přestože ani druhou přesilovku nevyužil, pokračoval v tlaku i při hře pět na pět. Ve 22. minutě se podařilo prostřelil Larmiho Coronatovi, ale rozhodčí gól Američanů po trenérské výzvě domácích zrušili. Na videu našli lehký kontakt Eyssimonta s finským brankářem před klíčovou střelou.

Američané pokračovali v aktivitě, vyrovnat mohl Farrell, Larmi ale jeho šanci zlikvidoval. Na druhé straně v koncovce stejně neuspěl Armia. Ve 34. minutě ale již dokázal vyrovnat Gauthier, který se trefil přesně ke vzdálenější tyčce. Ve 39. minutě mohl Finsku vrátit vedení Lammikko, z brejku ale DeSmitha nepřekonal.

Další příležitosti Seveřané nezužitkovali na začátku třetí části a v 50. minutě toho litovali. Po zaváhání domácích při rozehrávce se dostal do ideální střelecké pozice O'Connor a zamířil přesně nad rameno Larmiho.

Zaplněnou Nokia arenu navíc o tři minuty později zmrazil Tuch, který po srážce dvou vracejících se Finů zakončil po přihrávce Grimaldiho do prázdné branky. "V první i ve druhé třetině jsme měl spoustu šancí, ale asi jsme potřeboval, aby mi to dal Grimaldi před prázdnou branku," usmíval se Tuch.

Finové se v závěru snažili utkání zdramatizovat při power play, snížit se jim ale nepodařilo. Naopak 48 sekund před koncem se podruhé prosadil Tuch.

"Musíme na zápas rychle zapomenout a resetovat se. Poučit se z chyb a rozhýbat nohy. Dnes jsme byli ospalí a nebruslili tak, jak bruslili Američané," řekl finský útočník Mikko Rantanen.

Švédský brankář Lars Johansson se stal jedním ze dvou švédských hráčů, kteří se v pátek zapsali do národní historie. Johansson se stal ve věku 35 let a 305 dnů nejstarším debutantem na MS, útočník Leo Carlsson naopak ve věku 18 let a 136 dnů nejmladším.

"Byl skvělý," řekl Lindberg na adresu Johanssona, který chytal loni na olympijských hrách v Pekingu. "Celou sezonu chytá výborně. Je klidný, hodně s námi mluví a pomáhá nám. Je skvělé mít v zádech dobrého brankáře," uvedl útočník Bernu na webu Mezinárodní hokejové federace.

Úvodní zápas Švédska a Německa na turnaji nenabídl příliš atraktivní hokej. V první třetině byli i díky přesilové hře v závěru střelecky aktivnější Němci. Výraznější gólovou šanci si ale nevytvořili.

Ve druhé části převzali aktivitu favorizovaní Švédové, kteří měli v sestavě osm posil z NHL, ani oni si ale brankové příležitosti dlouho nevytvářeli. Brankáři Niederberger a Johansson bez větších problémů drželi čistá konta.

Ve 28. minutě se do slibné šance dostával Sandin, ale nezakončil ideálně. Blízko k otevření skóre byl poté Petersson, ale Niederberger byl připravený. Následně neuspěl ani Raymond.

Skóre se poprvé změnilo až na začátku třetí třetiny. Přesně s koncem druhé švédské přesilové hry se prosadil Lindberg, který před brankou lehce tečoval Berggrenovu střelu. "Měli jsme přesilovku a drželi jsme se v útočném pásmu. Před střelou jsem se snažil jen clonit, ale trefilo mě to do hokejky a puk skončil v brance," přiznal Lindberg.

Němci poté lehce zvýšili aktivitu, ve 49. minutě se do šance dostal Wagner. Johansson byl ale připravený a poradil si i s pozdější střelou Peterky. Vyrovnat nedokázali ani v závěrečné power play.

"Zejména v první třetině jsem si myslel, že máme dost šancí, abychom se dostali do vedení. Náš brankář byl dnes neuvěřitelný, dal nám šanci vyhrát, ale my jsme to bohužel nevyužili. Měli jsme nějaké přesilovky, ale nedali jsme góly. To byl rozdíl mezi týmy," uvedl německý útočník Dominik Kahun.

Švédský útočník Alexander Nylander po zápase přiznal, že příště musí jeho tým hrát lépe. "Musíme být připraveni na týmy, jako bylo dnes Německo. Musíme hrát jednoduchý a rychlý hokej. Když budeme pomalí, budeme mít problém," uvědomoval si hráč Pittsburghu. Další duel čeká Švédsko v neděli, kdy se utká s Rakouskem.

Mistrovství světa v hokeji - skupina A (Tampere): Finsko - USA 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Branky a nahrávky: 18. Hartikainen (J. Sallinen, Manninen) - 34. Gauthier (Mazur, Samberg), 50. O'Connor (Samberg, Garland), 53. A. Tuch (Grimaldi, O'Connor), 60. A. Tuch (O'Connor). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Bloski (Kan.) - Ondráček (ČR), Synek (SR). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 12.056. Finsko: Larmi - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kakko, Suomela, Armia - Kapanen, Lammikko, J. Sallinen - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen. USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Thrun, Perunovich, Mackey, Hutson, Attard - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, Tynan, Eyssimont - Mazur, O'Connor, Farrell - Walker, Coronato, Gauthier - Bjork. Trenér: Quinn. Švédsko - Německo 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branka a nahrávky: 42. O. Lindberg (Berggren, A. Petersson). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Štolc - Cattaneo (oba Švýc.), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 9179. Švédsko: L. Johansson - Sandin, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Nemeth - A. Nylander, Raymond, Carlsson - Berggren, A. Petersson, P. Lindholm - Grundström, Silfverberg, O. Lindberg - J. de la Rose, Sörensen, Everberg. Trenér: Hallam. Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Hüttl, Wagner, Szuber - Tiffels, Kahun, Peterka - Sturm, Ehl, Soramies - Noebels, Fischbuch, Kastner - Schütz, Tuomie, Stachowiak. Trenér: Kreis.