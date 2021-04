Hokejisté Třince vyhráli v Mladé Boleslavi a v semifinále vedou

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince vyhráli ve třetím zápase semifinále play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:1 a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:1. Klíčový dvougólový náskok si Oceláři vypracovali již v první třetině, domácí poté sice dokázali snížit, ale po brance Miloše Romana na konci druhé části již hosté cennou výhru ubránili.

Slezanům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již ve 2. minutě se dostali do vedení, když Jana Růžičku v brance Mladé Boleslavi překonal po Špačkově přihrávce od zadního mantinelu Rodewald. Domácí si první vážnější šanci vypracovali až v 9. minutě, Kecetl byl na Strnadovo zakončení připraven.

V polovině první třetiny zahrozili hosté přečíslením dva na jednoho, Růžička si ale se střelou Hrehorčáka poradil. Vzápětí byl však vyloučen Kousal a Oceláři se v přesilové hře prosadili podruhé. Stránský připravil přihrávkou zpoza branky gól pro Martina Růžičku.

Středočeši byli střelecky aktivnější, proti pozorně bránícímu soupeři, který stál často se čtyřmi hráči na obranné modré čáře, se jim ale nedařilo se prosazovat. Až ve 29. minutě se ujala střela Šťastného, který zřejmě překvapil Kacetla.

Bruslaři měli poté dvakrát výhodu přesilové hry, vyrovnat ale nedokázali. Naopak na konci trestu Kundrátka se dostal do brejku Martin Růžička, podruhé v zápase se ale neprosadil. Na konci druhé třetiny hosté přece jen své vedení zvýšili, Jan Růžička jen vyrazil pokus Draveckého a Roman jej pohotově dorazil do branky.

Ve 43. minutě mohl snížit Kousal, nemířil však přesně. Domácí si vytvořili místy až drtivý tlak, gólově se ale neprosadili ani v další početní výhodě v polovině třetí třetiny. Třinec sice v základní části v Mladé Boleslavi třikrát prohrál, v play off nicméně uspěl hned na první pokus. Nic na tom nezměnila ani závěrečná power play domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Ráz zápasu určila první třetina, my jsme vůbec nebyli v zápase. Čekali jsme, co s námi Třinec udělá a proti takovému soupeři si to nemůžeme dovolit. Bohužel jsme nenavázali na druhý zápas (série), kdy tam z naší strany bylo všechno. Dnes tam nebylo nic. Od druhé třetiny se naše hra zvedla, druhá i třetí byla v pořádku, ale proti takovému týmu musíme hrát celých 60 minut, což se nám dnes nepovedlo."

Václav Varaďa (Třinec): "Utkání se mi samozřejmě hodnotí dobře. Měli jsme do něj super vstup, dali jsme rychlý gól a cítili jsme, že první třetina nám velmi vyšla. V průběhu utkání se hra vyrovnala a ve třetí třetině nám to domácí udělali těžké. Několik střídání nás zamkli v našem pásmu a vytvořili si nějaké šance. Počítá se ale výhra a my jsme dnes odvedli velmi dobrý výkon podpořený výkonem brankáře a to nám pomohlo k druhému bodu v sérii. Nic ale nekončí, zítřejší utkání bude velmi podobné dnešnímu."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky: 29. D. Šťastný (Šidlík, Kotala) - 2. Rodewald (M. Špaček, M. Kovařčík), 13. M. Růžička (M. Stránský, P. Vrána), 39. M. Roman (Dravecký). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:2. Mladá Boleslav: J. Růžička - Šidlík, Ševc, Pláněk,Dlapa, Fillman, Bernad, Hrbas - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Trávníček. Trenéři: Rulík a Patera. Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Freibergs, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, Kurovský - Rodewald, M. Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.