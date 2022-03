Hokejisté Třince vyhráli na ledě Vítkovic 2:1 a postoupili do semifinále

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec. Zleva brankář Vítkovic Aleš Stezka, Jan Hruška z Vítkovic, Patrik Hrehorčák z Třince a Aron Chmielewski z Třince.

Ostrava - Hokejisté Třince zvítězili ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Vítkovic 2:1, ovládli sérii 4:0 na zápasy a postoupili počtvrté za sebou do semifinále. Obhájce titulu z roku 2019 a z loňska bude útočit na čtvrtou finálovou účast v řadě. Soupeře druhému týmu základní části určí vývoj ostatních sérií.

Vítkovice se sice v čase 12:39 poprvé v sérii ujaly vedení po brance ruského obránce Ruslana Pedana, ale mezi 32. a 34. minutou otočili výsledek Michal Kovařčík a Marko Daňo. Útočník Martin Růžička si připsal díky asistenci u vítězného gólu 100. bod v play off v kariéře. Ve 116 duelech zaznamenal 49 gólů a 51 přihrávek.

Vítkovičtí šli do čtvrtého duelu bez Radovana Bondry a Jakuba Illéše, do hry naopak naskočili Petr Chlán s Vojtěchem Lednickým. Třinecký kouč Václav Varaďa do sestavy nesáhl, Oceláři tak nastoupili v totožném složení jako ve středu.

Lépe začali Ostravané a ve 13. minutě vypálil zpoza pravého kruhu Pedan a prudkou střelou otevřel skóre. V závěru první části mohl náskok domácích navýšit Dej, ale Kacetl byl připraven.

Těsný náskok Vítkovic vydržel do poloviny duelu. Ve 32. minutě vystřelil Kundrátek, puk se odrazil od tyčky k číhajícímu Michalu Kovařčíkovi, jenž pohotově v pádu zasunul puk za Stezku. Uběhlo jen 85 sekund a Třinečtí se radovali znovu. Daňo se protáhl kolem Solovjova, svůj průnik zakončil přesnou střelou pod horní tyčku a Oceláři rázem vedli.

Výběr trenéra Miloše Holaně se snažil srovnat skóre, ve třetí části však nevyužil dvě přesilovky. Nevyšla ani závěrečná hra v šesti bez brankáře Stezky. Třinec náskok uhájil.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Pedan (Lindberg, Fridrich) - 32. M. Kovařčík (Kundrátek, O. Kovařčík), 34. Daňo (Martin Růžička, P. Vrána). Rozhodčí: Hejduk, Stano (SR) - Špůr, Zíka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7525. Konečný stav série: 0:4.

Vítkovice: Stezka - Solovjov, Pedan, J. Stehlík, Plášil, Koch, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Bernovský, Lindberg, Fridrich - M. Kalus, Flick, Lednický - Chlán, Bitten, Dej. Trenér: Holaň.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.