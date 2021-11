Hokejisté Třince uspěli v Karlových Varech podeváté za sebou, vyhráli 5:2

Karlovy Vary - Hokejisté vedoucího Třince vyhráli ve 25. kole extraligy v Karlových Varech 5:2, počtvrté za sebou naplno bodovali a poosmé v řadě zvítězili venku. Za Oceláře dvakrát skóroval útočník Andrej Nestrašil. Energie potvrdila, že se jí doma s Oceláři dlouhodobě nedaří. Podlehla jim na vlastním ledě podeváté za sebou a čeká na domácí úspěch s Třincem od 13. prosince 2015.

Ve 2. minutě sice zahrozil jako první domácí Koblasa, ale zbytek třetiny již byl ve znamení převahy úřadujícího mistra. Nejdříve Růžička po Vránově asistenci bekhendem minul, ale v čase 7:53 už otevřel skóre Šedivý, který zužitkoval Draveckého nahrávku zpoza karlovarské branky.

V polovině úvodní části Marcinko po nenápadné střele trefil tyč. Ve 12. minutě prudké nahození Musila od modré čáry šikovně tečoval Daňo a navýšil vedení hostů na 2:0.

V úvodu druhé třetiny Habal včasným přesunutím zneškodnil šanci Ondřeje Kovařčíka. V polovině zápasu mohl domácí dostat do hry Kulich, ale i na jeho nájezd byl Kacetl připraven. O chvíli později domácí nabídli Ocelářům příležitost hrát 54 vteřin přesilovku pěti proti třem, kterou ve 32. minutě střelou z mezikruží využil Kundrátek.

Ve 33. minutě byl třinecký Chmielewski za zákrok do hlavy a krku na Havlína vyloučen na pět minut a do konce zápasu. Karlovy Vary však nabídnutou šanci na zkorigování výsledku nevyužily a nevytvořily si ani větší příležitost.

V závěrečné dvacetiminutovce si hosté vývoj zápasu pohlídali. Ve 47. minutě zvýšil Nestrašil už na 4:0. Za domácí sice zkorigovali stav Vondráček s Mikúšem, ale poslední slovo měl opět Nestrašil.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nezačali jsme úplně tak, jak jsme chtěli. Třinec měl velmi dobrý nástup a díky naší nedůslednosti v obranném pásmu jsme ho celkem lehce pustili do vedení 2:0. Potom je hrozně těžké proti tak kvalitnímu soupeři hrát. Nicméně nemohu hráčům vytknout bojovnost, rvali jsme se a bojovali jsme do poslední chvíle. Rozhodující byla produktivita v přesilových hrách. Neodehráli jsme je úplně špatně, ale nepomohli jsme si kontaktním gólem. Třinec si pomohl, ať už to bylo v pěti proti třem nebo proti čtyřem. Nějaké šance jsme si vytvořili, bohužel jsme nebyli dostatečně produktivní, tak abychom se dotáhli na bližší kontakt. Třinec ukázal svou kvalitu, pohlídal si to a zaslouženě vyhrál."

Marek Zadina (Třinec): "Jsme rádi, že jsme dnešní zápas zvládli. Věděli jsme, jak Karlovy Vary hrají, na což jsme se připravovali. Myslím, si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas, měli jsme dobré pasáže v útočném pásmu, kde jsme soupeře přehrávali a měli jsme zápas pod kontrolou. Důležité bylo, že jsme velmi dobře odbránili pětiminutové oslabení ve druhé třetině a potom jsme si pomohli i naší přesilovkou. Až na výpadek ve třetí třetině, kdy jsme dostali dva rychlé góly a trošku vypadli z role, jsme v globálu se zápasem spokojeni. Musím poděkovat do kabiny, že jsme zvládli při venkovním tripu zápasy v Liberci i dnes. Oba jsme dotáhli do vítězného konce a vezeme šest bodů."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 51. Vondráček (Plutnar, M. Rohan), 52. T. Mikúš (Kracík) - 8. O. Šedivý (Dravecký), 12. Daňo (D. Musil, P. Vrána), 32. Kundrátek (Martin Růžička, A. Nestrašil), 47. A. Nestrašil (Martin Růžička, M. Doudera), 58. A. Nestrašil (O. Kovařčík). Rozhodčí: Pražák, Horák - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:2, navíc Chmielewski (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 2171.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, L. Doudera - Flek, Kulich, T. Rachůnek - O. Beránek, Kracík, T. Mikúš - Kohout, Hladonik, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Miloš Roman, Marcinko, Hrehorčák - Chmielewski, R. Szturc, O. Šedivý - Dravecký. Trenér: Varaďa.