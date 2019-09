Hokejisté Třince porazili Litvínov pojedenácté v řadě

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili ve 4. kole extraligy Litvínov 3:2 a připsali si jedenáctou výhru nad Severočechy v řadě. Pod výhru úřadujícího mistra, který vedl už o tři branky, se podepsali premiérovými góly v extralize David Kofroň a Matěj Stránský. První trefu hostů vstřelil polský útočník Pawel Zygmunt, který v české nejvyšší soutěži debutoval.

Trenéři Ocelářů, kteří postrádají pět obránců základního kádru, proházeli po třech prohrách za sebou složení všech útočných formací. Do branky se postavil Bartošák. Na druhé straně se Litvínovu rozpadla elitní řada, nehrál Lukeš ani Válek, i proto si premiéru odbyl Zygmunt.

Hosté chtěli nepříjemnou sérii s Třincem zlomit s gólmanem Honzíkem, který nahradil poprvé v sezoně Januse a měl v úvodní třetině mnohem více práce než jeho protějšek. Nestačil ale pouze na teč Vrány.

Domácí hrozili i v přesilové hře, kde po Rothových střelách neuklidili puk do odkryté branky bratři Kovařčíkové. Hosté málem ve 20. minutě vyrovnali. Tečovaný puk prošel Bartošákovi mezi betony, třinecký gólman ale volný puk v brankovišti stihl zalehnout.

Druhou třetinu odstartovaly šance Vrány a Kovařčíka, hosté kontrovali dvěma přečísleními, ale Jurčík ani Petružálek si na Bartošáka nepřišli. Skóre se pohnulo až v 37. minutě. Kofroň ukryl Honzíkovi střelu zpoza kruhu a Stránský se prosadil o 67 sekund později dorážky. Čtvrtý gól mohl přidal Chmielewski, místo toho udeřil Litvínov: Zygmunt tečoval střelu Ščotky.

Litvínov gól povzbudil a kontaktní branku měli v úvodu třetí třetiny na hokejce Trávníček s Jurčíkem. Bartošák ale odolal. Hosté byli přesto za aktivitu odměněni: Kašpar krásnou trefou do růžku snížil. Vyrovnat mohl zblízka Hübl, ale třinecký gólman skvěle zasáhl. O další drama připravil Litvínov Jarůšek, který fauloval Vránu a dostal za zásah vysokou holí čtyři minuty. Po jeho vypršení zůstalo hostům na power play jen šestnáct sekund a vyrovnat se jim nepodařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Do zápasu jsme dobře vstoupili. Měli jsme dobrý pohyb a dělali jsme Litvínovským problémy v jejich obranném pásmu, z toho pramenily fauly. Škoda, že jsme v první třetině nedali více branek. Párkrát jsme netrefili odkrytou bránu a bylo tam spousta takových ošemetných situací, které hostující brankář vyřešil dobře. Ve druhé třetině jsme odskočili, uklidnili se. Nalomil nás gól na 3:1 a po snížení na 3:2 byla na hráčích vidět tíha odpovědnosti a důležitostí tří bodů, které tým v poslední době lacině ztrácel. Bylo to těžké psychicky, ale zvládli to. Věřím, že kluky posílí, že jsme udolali houževnatého soupeře, který si vytvořil ve třetí třetině docela dost šancí a je možná pro něho kruté, že odjíždí bez bodů."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Šli jsme do utkání s plánem, který se nám dařilo zpočátku dodržovat. Pak přišla série vyloučení, dostali jsme domácí na koně a odskočili nám. Ještě jsme stav snížili a chtěli jsme ve třetí třetině za každou cenu vyrovnat. Dostávali jsme do šancí, ale opět jsme doplatili na disciplínu. V posledních čtyřech minutách jsme dohrávali v oslabení a to se zápasy těžko otáčí."

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. P. Vrána (Roth, Gernát), 37. Kofroň (Adamský), 38. M. Stránský (Hrehorčák, P. Vrána) - 40. Zygmunt (Ščotka, J. Říha), 52. Kašpar (M. Hanzl, Jarůšek). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 4037.

Sestavy:

Třinec: Bartošák - Roth, Gernát, Haman, Galvinš, Hrachovský, M. Doudera - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Kofroň, Hladonik, Adamský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Litvínov: Honzík - Trončinský, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, Jánošík, od 38. navíc L. Doudera - Gerhát, V. Hübl, Zygmunt - Jarůšek, Myšák, Kašpar - M. Hanzl, Mikuš, J. Petružálek - Jurčík, Helt, Trávníček. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.