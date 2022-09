Hokejisté Třince poprvé v nové extraligové sezoně uspěli, zvítězili v Brně 4:2

Brno - Hokejisté Třince zvítězili v 5. kole extraligy na ledě Brna 4:2 a připsali si první vítězství od začátku soutěže. Výrazný podíl na tom měl vedle výborného gólmana Marka Mazance slovenský útočník Marko Daňo, autor dvou branek a asistence.

Brno poslal do vedení v první třetině kapitán Martin Zaťovič, v závěru korigoval Luboš Horký na 2:3, ale Martin Růžička pečetil výhru Slezanů. Brno prohrálo podruhé ze tří domácích utkání před vlastním publikem v sezoně. Třinec nedokázala Kometa zdolat v základní hrací době už ve třináctém vzájemném souboji v řadě.

Hned v úvodu duelu se dostal do šance hostující Roman, který poslal puk těsně nad horní tyčku Furchovy branky. Jeho spoluhráče nakopla první přesilovka, kterou domácí zahráli opravdu excelentně. Dvě minuty nepustili Třinecké z vlastního pásma a tlak korunoval kapitán Zaťovič svou první sezonní trefou.

Vzápětí mohl navýšit vedení Kollár, jehož nájezd však vychytal Mazanec, který se vrátil mezi třinecké tyče po jednozápasové pauze. Brzy se pak mohl radovat z vyrovnání. Slezané bleskově využili přesilovku, kdy střelu Marinčina pohotově dorazil Daňo.

Výrazná herní i střelecká převaha Brna po první přestávce opadla, hosté zlepšili pohyb a převzali útočnou iniciativu. Do šancí se dostali opět Roman a Čukste, jenže Furch byl vždy na místě.

Hra měla spád, rychlé akce se střídaly na obou stranách, v brněnském dresu mohl překlopit vedení na stranu domácích Vincour, u hostí opět Daňo, ale v obou situacích se vyznamenali gólmani.

Na začátku třetí třetiny získal obhájce titulu psychologickou výhodu vedoucího gólu, když rychlou přihrávku zpoza branky poslal za Furcha opět Daňo.

Pro Třinec to byl signál ke zpevnění obrany, jeho role byla usnadněna tím, že Brňanům chyběl nápad, kterým by si pootevřeli cestu k Mazancovi. Když pak přidal po rychlém brejku Svačina třetí gól, bylo prakticky rozhodnuto.

Domácím nešlo upřít snahu o korekci výsledku, ale hosté si důslednou obranou jasně došli k prolomení série bez vítězství. Nic na tom nezměnila ani přesilovková trefa nejlepšího střelce Komety Horkého, klid na třinecké hokejky přinesl Růžičkův gól do prázdné branky.

Hlasy po utkání:

Martin Pešout (Brno): "Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme dobrý pohyb v první třetině, ale nepodařilo se nám dát gól na 2:0 a naopak jsme hned inkasovali v oslabení. Měli jsme šance i ve druhé třetině, ale gól jsme nedali. V poslední části dal Třinec rychle gól na 2:1 a tím jsme jim umožnili hrát tuhou defenzivu, přes kterou jsme nebyli schopni se dostat. Trápíme se v koncovce, tím vadnou výkony, vytrácí se pohoda. Musíme na tom pracovat a nastartovat se podobně jako Třinec dnes u nás."

Zdeněk Moták (Třinec): "My jsme takové vítězství už potřebovali. Bylo to vítězství vůle, nasazení, blokování střel, důsledné obranné hry. Výhru jsme si zasloužili. Před zápasem jsme byli v takovém postavení, že jsme byli nuceni vrátit se k jednoduchým věcem, k bojovnosti, nasazení, obětavosti, prostě hrát základní hokej. Kluci to všechno splnili. Každý takový zápas je pro nás důležitý, hodně jsem si oddechl, stejně jako hráči."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 9. Zaťovič (Horký, Holík) , 59. Horký (Holík, Ščotka) - 16. Daňo (Marinčin, Nestrašil), 42. Daňo (Hudáček, Zahradníček), 48. Svačina (Daňo), 60. M. Růžička (M. Doudera). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Lederer, Synek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 5247.

Brno: D. Furch - Holland, Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Hrbas, Gulaši, Němec - Horký, Holík, Zaťovič - Koblížek, A. Zbořil, Flek - Šalé, Malý, Kollár - Vincour, Dufek, Kratochvíl. Trenér: Pešout.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Hrehorčák, Miloš Roman, Nestrašil - Svačina, Hudáček, Daňo - Lyszczarczyk, Dravecký, Chmielewski. Trenér: Moták.