Hokejisté Třince musí do karantény, v pátek v Liberci hrát nebudou

Třinec - Hokejisté extraligového Třince jsou podle serverů iSport.cz a iDNES.cz po pozitivním testu na koronavirus u několika hráčů v karanténě. Nejbližší zápasy Ocelářů by měly být odloženy. V pátek měl lídr tabulky a obhájce titulu z posledních dvou dohraných sezon nastoupit na ledě Liberce, v neděli v Karlových Varech.

Třinečtí se potýkají se zdravotními problémy už delší dobu a v posledních utkáních jim chyběla řada hráčů základní sestavy. Po úterním ocelářském derby na ledě Vítkovic, které vyhráli Ostravané 5:2, připustil asistent trenéra Marek Zadina, že tým bojuje s virózou.

Až dosud se navzdory pokračující pandemii v této extraligové sezoně žádná utkání odkládat nemusela. Od konce listopadu však může do hlediště jen omezený počet diváků - maximálně tisíc. Od úterý má platit zkrácená karanténa ze 14 dní na pět.

Právě kvůli nepříznivé koronavirové situaci a vládním opatřením byly druhým rokem po sobě odloženy zápasy pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru se měla v prosinci odehrát dvě extraligová utkání, Kladno se mělo utkat s Pardubicemi a Sparta s Hradcem Králové. Program čítající i další zápasy byl přeložen do příští sezony.

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla, kdyby covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů, následně by ale automaticky nenásledovala kontumace. Duelem by se zabývala sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrála všechna mužstva.