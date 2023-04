Hokejisté Třince mají v Hradci druhou šanci získat titul

Hradec Králové - Hokejisté Třince dnes budou mít druhý pokus na ukončení finálové série a prodloužení extraligové nadvlády, tentokrát na ledě Hradce Králové. V boji o zlato přes poslední domácí prohru vedou 3:1 a schází jim poslední krok k dalšímu triumfu. Utkání začne v 17 hodin.

Královéhradečtí prokázali naposledy velkou odolnost, když se nenechali zlomit třemi porážkami za sebou po dalším dobrém výkonu, jemuž chyběla jen lepší produktivita. Čtvrtý duel vyhráli 2:1 v prodloužení díky gólu Radovana Pavlíka a šanci na první titul udrželi při životě. K posílení nadějí na první obrat z 0:3 na 4:3 v play off české extraligy nyní potřebují uspět doma, kde první dva zápasy finálové série ztratili.

"Ty zápasy jsou samozřejmě hodně vyrovnané, je to o detailech. Věřím, že jsme konečně odčarovali neprůstřelnost třineckého gólmana Ondřeje Kacetla. Myslím, že jsme zlepšili hru v předbrankovém prostoru, konečně nám to přineslo ovoce a první bod v sérii. A pokusíme se teď získat doma další bod," řekl trenér Tomáš Martinec.

"Vítězství nás dobilo energií a budeme se soustředit na další zápas, abychom ho zase vyhráli," uvedl obránce Bohumil Jank. "Je potřeba tu naši bojovnost, obětavost a energii přetavit v góly. Co nejvíce se tlačit do branky a dostávat tam hodně puků. Už první gól v neděli padl poté, co toho 'Káca' moc neviděl. Druhý byl z dorážky. Právě tohle je recept na to, abychom byli úspěšní," dodal Jank.

Podle Radovana Pavlíka bude opět hrát zásadní roli, kdo dá první gól. "Říkali jsme si, že musíme vést my, protože mají výborně zabezpečenou obranu a je těžké srovnávat zápasy a jít do vedení, když inkasujete první. Doufám, že u nás v Hradci Králové zůstane pohár pro vítěze ještě zabalený. Pak snad pojedeme znovu do Třince a uvidíme, co se stane," řekl Pavlík.

Oceláři v neděli poprvé v sérii ztráceli, přesto sahali po čtvrtém titulu v řadě. Po vyrovnání měli v posledních minutách základní hrací doby několik velkých příležitostí ke vstřelení vítězného gólu. Místo oslav však museli vstřebat těsnou porážku a připravit se k návratu pod Bílou věž.

"Mrzí nás, že to nevyšlo, byli jsme po vstřeleném gólu na koni, šance jsme měli. Hraje se ale na góly, je jedno, kdo má více ze hry. Řekli jsme si (po utkání), že se nic neděje, že je to jen jeden zápas a že potřebujeme pořád ještě jedno utkání vyhrát. Odehráli jsme dobrý zápas. Nesmíme věšet hlavy," řekl bek Marian Adámek, jenž byl v neděli jediným úspěšným střelcem Slezanů.

Třinec může spoléhat na zkušený tým. "Člověk počítá s oběma variantami. Není to o tom, že bychom už byli hlavami na oslavách, to v žádném případě. Jak se říká, poslední krok je nejtěžší. Hradec nám to naposledy ukradl, tak my to budeme chtít ukrást tam. Chtěli jsme se radovat s fanoušky doma. Místo toho nás čeká cesta do Hradce," prohlásil útočník Erik Hrňa, který získal s Třincem všechny čtyři dosavadní tituly klubové historie a hraje už sedmé finále.

"Hlavně potřebujeme dávat góly. Musíme to tam cpát, ať jich dáme příště víc," zdůraznil Hrňa. V obou domácích finálových zápasech dali Oceláři vždy jen po gólu.

Statistické údaje před středečním utkáním: Mountfield Hradec Králové (po základní části 4.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátek: 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 1:3. Výsledky zápasů v sérii: 2:4, 1:2 v prodl., 0:1, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Bohumil Jank, Aleš Jergl, Kevin Klíma všichni 4 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Daniel Voženílek 4/5 (3+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Oliver Okuliar 16/10 (3+7) - Martin Růžička 20/17 (9+8). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jakub Lev 52/39 (15+24) - Martin Růžička 52/52 (23+29). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 1,69 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,78 procenta - Ondřej Kacetl 1,19, 95,58 a a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 1,48, 94,39 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 2,66 a 91,76 - Ondřej Kacetl 1,47, 95,27 a třikrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,31 a 91,67. Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 1,85, 92,45 a sedmkrát udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,03 a 91,49 - Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34. Zajímavosti: - Třinec je ve finále poosmé a útočí na pátý titul po letech 2011, 2019, 2021 a loňském triumfu. V letech 1998, 2015 a 2018 získal stříbro. Jeho medailovou sbírku doplňuje ještě bronz z roku 1999. - Hradec Králové hraje ve finále poprvé. Má jistou druhou medaili po zisku bronzu v roce 2017. - Třinec vyhrál v play off dvanáct sérií za sebou. Naposledy neuspěl ve finále v roce 2018, kdy podlehl Kometě Brno 1:4 na zápasy. - Hradec Králové hraje s Třincem v play off podruhé. V roce 2018 v semifinále prohrál 2:4 na zápasy. - Nový šampion si zajistí účast v nadcházející sezoně Ligy mistrů, kde doplní vítěze základní části Pardubice a druhé Vítkovice. - Hradec Králové vyhrál jen dva z posledních osmi zápasů. - Mountfield doma čtyřikrát za sebou prohrál. - Třinec vyhrál sedm z posledních deseti duelů. - Oceláři venku zvítězili pětkrát v řadě a sedmkrát z uplynulých osmi zápasů. - Třinec vyhrál pět z osmi vzájemných duelů v této sezoně. - Nepříznivý stav z 0:3 na zápasy dosud nikdo v play off domácí nejvyšší soutěži neotočil. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit z 15 případů jen jednomu celku. V roce 2019 to dokázal Třinec v semifinále proti Plzni (4:3 na zápasy). - Útočník Martin Růžička z Třince je s 60 góly v play off rekordmanem samostatné české extraligy (od roku 1993) a dvě trefy mu chybí na celkového lídra Viktora Ujčíka, který i s federální ligou dal 62 branek ve vyřazovací části. - Brankář Ondřej Kacetl z Třince vychytal už 13 čistých kont v play off domácí nejvyšší soutěže a dělí se o druhé místo s Romanem Málkem. Rekordman Petr Bříza udržel nulu čtrnáctkrát. - Všechny čtyři tituly s Oceláři v letech 2011, 2019, 2021 i loni získali ze současného kádru útočníci Erik Hrňa a Martin Růžička. Před třemi roky, předloni i loni byli u triumfů obránci Marian Adámek, Milan Doudera, Jan Zahradníček a útočníci Aron Chmielewski, Vladimír Dravecký, Tomáš Marcinko a Petr Vrána. V roce 2019 a loni byl v týmu útočník Vladimír Svačina. U posledních dvou triumfů byli brankář Ondřej Kacetl a útočníci Patrik Hrehorčák, Daniel Kurovský, Miloš Roman a Michal Ramik. V roce 2019 slavil také bek Vladimír Roth, loni byli v kádru také brankář Marek Mazanec, obránce Martin Marinčin a útočníci Marko Daňo a Andrej Nestrašil. - Útočník Martin Růžička, mistr světa z roku 2010, byl v roce 2006 i v mistrovském kádru Sparty. Brankář Marek Mazanec a obránce Jakub Jeřábek triumfovali v roce 2013 s Plzní. - Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem, slovenský útočník Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi, jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014 a další Slovák Libor Hudáček v roce 2012 se Slovanem Bratislava. - Obránce Jakub Jeřábek byl v týmech vítězů Stanleyova poháru Washingtonu v roce 2018 a v St. Louis o rok později, ale neodehrál dostatek zápasů, aby byl mezi držiteli. Slovenský obránce Martin Marinčin v roce 2018 získal Calder Cup s Toronto Marlies, útočník Andrej Nestrašil v roce 2013 s Grand Rapids Griffins. Slovenský útočník Patrik Hrehorčák získal v roce 2019 Memorial Cup a vyhrál i QMJHL s Rouyn-Noranda Huskies. - Slovenský asistent trenéra Třince Vladimír Országh, bývalý útočník, je mistrem světa z roku 2002 z Göteborgu a o rok dříve získal ve švédské lize titul s Djurgaardenem. Jako kouč triumfoval ve slovenské extralize v letech 2017 a 2018 s Banskou Bystricí.