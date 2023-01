Hokejisté Třince i Brna se těší na speciální zápas, všichni ale myslí i na body

Bratislava - Sváteční utkání pod širým nebem v Bratislavě čeká v pátek hokejisty Třince a Brna, kteří se na fotbalovém stadionu Slovanu utkají v dohrávce 18. kola extraligy. Hráči obou týmů se na utkání těší, zároveň však myslí i na body. Oceláři budou hájit třetí místo v tabulce, Kometa chce potvrdit středeční výhru z Olomouce a odrazit se k lepším výsledkům. Ambiciózní moravský klub je aktuálně až devátý.

"Vyhráli jsme v Olomouci, trošku jsme se zvedli a doufám, že v pátek to potvrdíme. Odehrajeme dobrý zápas, potřebujeme dál sbírat body," řekl kapitán Komety Martin Zaťovič, kterého čeká v 37 letech první utkání pod širým nebem. "Bude to velký zážitek. Koukám kolem sebe a je to nádherný fotbalový stadion, krásné prostředí," uvedl.

Třinec v aktuální sezoně Brno dvakrát porazil a věří, že uspěje i nyní. "Body tady leží jako v každém zápase a my je budeme chtít získat stejně jako Brno. Užít se dá trošku to předtím. Jak se ale hodí puk, člověk myslí jen na zápas," řekl obránce Ocelářů Jakub Jeřábek.

Kapacita fotbalového stadionu je 22.500 diváků, a přestože zřejmě nebude vyprodáno, kulisa by měla být výborná. Z Třince i Brna se na zápas chystá několik tisíc fanoušků. "Z Brna je to kousek a věřím, že tento svátek si nebudou chtít nechat ujít a my musíme hrát tak, abychom jim udělali radost," řekl Zaťovič.

Speciální náboj bude mít utkání pro slovenské hokejisty působící v obou klubech. Za Třinec hrají Martin Marinčin, Samuel Buček, Marko Daňo, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Libor Hudáček a Miloš Roman. Za Brno nastoupí Kristián Pospíšil a Andrej Kollár, Marek Čiliak a Marek Ďaloga jsou na marodce.

"Přijde spousta kamarádů, je to, jako když hraju doma. Hned jak jsem přišel, užíval jsem si to. Prostředí je pro nás všechny nové, ale užíváme si to, " řekl Pospíšil.

V dobré náladě byli na trénincích i brankáři. Třinecký Marek Mazanec vyjel na led v nových betonech, Dominik Furch z Komety si zase na brankářskou masku nasadil kulich. "Vždy jsem to viděl, že to kluci měli, tak jsem si ho vzal. Není ale taková zima, abych to potřeboval. Bylo to spíše ze srandy na atmosféru," řekl Furch. Zda s kulichem v pátek nastoupí, neví. "Sice je to tam dobře připevněné, ale stát se může cokoliv. Nevím, zda tohle budu riskovat," uvedl.