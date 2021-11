Hokejisté Třince dali zapomenout na prohru s Hradcem Králové, zdolali Kladno 2:0

Třinec - Hokejisté vedoucího Třince porazili v utkání 22. extraligového kola Kladno 2:0. Titul obhajující Oceláři tak odčinili úterní porážku s Hradcem Králové (0:2), vyhráli osmý z posledních devíti zápasů a zároveň tak bodovali v devatenáctém z 21 vystoupení od začátku sezony. Rytíři naopak ztratili čtvrtý zápas v řadě. Vítězný gól dal ve 32. minutě Martin Růžička, čtvrtou nulu v sezoně uhájil díky 17 zákrokům brankář Marek Mazanec.

"Mrzí nás to, protože jeden gól jsme dostali v oslabení a druhý dokonce při naší přesilovce. Při hře pět na pět to tedy bylo vyrovnané. Podržel nás gólman, měli jsme své šance, jenže 'Maziho' jsme bohužel nedokázali překonat. Bez gólu se těžko vyhrává, tím spíš tady. Ale s tím už nic neuděláme, v neděli nás čeká jeden z nejdůležitějších zápasů ve Zlíně," uvedl útočník poražených Matěj Beran.

První větší možnost měl v šesté minutě Pitule, ale Mazanec jeho šanci kryl. Záhy se na druhé straně vyznamenal i jeho protějšek Bow, když vychytal Draveckého. Nedlouho před první přestávkou se kanadský brankář zaskvěl znovu, když zakončoval z dobré pozice Nestrašil.

Ve druhé třetině měli k vedoucímu gólu blízko Kristo a na straně domácích Chmielewski, jenže oba brankáři zůstávali neprůstřelní. I proto, že Mazancovi pomohla při zakončení amerického útočníka tyčka.

Středočeši nakonec drželi krok s velkým favoritem přes polovinu zápasu. Ve 32. minutě však využil Růžička přesilovku po Strandově faulu a zápas se začal odvíjet očekávaným směrem. Pojistka ale dlouho nepřicházela. Bow chytil šanci Jaroměřského, vzápětí na druhé straně nenašel na Mazance recept Plekanec.

Zkraje třetí části se o slovo přihlásila i druhá legenda v kladenském dresu Jágr. Mazanec však pro dnešek uzamkl branku a dál držel těsné vedení Slezanů. V 52. minutě domácí poprvé v utkání faulovali. Musil však nejenže pykal celé dvě minuty, ale z trestné lavice mohl navíc sledovat úspěšně zakončený únik v podání Hrehorčáka. Power play Rytířů už na výsledku nic nezměnila.

"Kladno mělo výborný nástup, celkem nás na začátku motali. Pak jsme se ale rozkoukali a převzali otěže hry. Pomohli jsme si přesilovkou, nicméně nepovedlo se nám odskočit. Bylo to rozhodně jedno z více nervózních utkání, které jsme nakonec rozhodli v oslabení," řekl domácí obránce Milan Doudera.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Do utkání jsme vstoupili se záměrem dát jeden dva rychlé góly a soupeře zlomit, nebo ho alespoň načít. To se nepovedlo. Hráči Kladna hodně bruslí. Dlouho nás drželi na tom stavu 1:0 a věděli jsme, že každá střela může být nebezpečná. Musím však říct, že jsme to dobře odbojovali. Dali jsme branku v přesilovce, pak také ve vlastním oslabení. Jsme hrozně rádi, že jsme po té prohře s Hradcem zase vyhráli a máme tři body do tabulky. Kluci odvedli své, utkání odmakali."

David Čermák (Kladno): "Dnes nemůžu našemu týmu nic vytknout, kromě koncovky. Myslím, že právě tohle rozhodlo. Šance byly na obou stranách. Třinec využil přesilovku, což rozhodlo celý zápas."

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávka: 32. Martin Růžička (A. Nestrašil), 53. Hrehorčák. Rozhodčí: Šír, Kubičík - Lučan, Kis. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4314.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, J. Michálek - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, A. Nestrašil, O. Šedivý - Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, R. Szturc, Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Kladno: Bow - Dotchin, J. Suchánek, Ticháček, Wood, Baránek, Zajíc - Jágr, Plekanec, Strnad - Dvořáček, Kubík, M. Beran - Kristo, M. Filip, Ciampini - Routa, Pitule, Melka. Trenér: D. Čermák.