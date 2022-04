Hokejisté Třince a Sparty se utkají o finálový mečbol

Praha - Finálová série play off hokejové extraligy mezi Třincem a Spartou pokračuje dnes ve Slezsku za nerozhodného stavu 2:2, vítěz tak získá mistrovský mečbol. Úvodní buly ve Werk Areně bude vhozeno v 17 hodin.

I když statistika říká něco jiného. Na čtyři vítězná utkání se hraje v extralize play off od sezony 2002/03. Od té doby se pětkrát stalo, že byl ve finále stav po čtyřech zápasech nerozhodný. A ve všech pěti případech platilo, že kdo vyhrál pátý duel, získal poté i titul.

"Je to 2:2 a máme před sebou dva potenciální zápasy doma. Už před sérií jsem říkal, že to bude dlouhé, vyrovnané, a potvrzuje se to. I v posledním zápase to bylo v podstatě o jednom gólu a o chybách, kterých jsme my udělali víc," řekl třinecký trenér Václav Varaďa s poukazem i na to, že ve Werk areně by se hrál případný sedmý, rozhodující zápas finále.

Podle obránce Milana Doudery musí Třinec zlepšit ofenzivní činnost. "Máme výborný útok, ale na můj vkus jsme trošku zakřiknutí vepředu. Málo tvoříme hru a spoléháme se na to, že nedostaneme gól a jeden dva dáme. Musíme se více tlačit do brány a nedávat soupeři přesilovky. Musíme se zlepšit hlavně vepředu, tam je to z naší strany málo," podotkl Doudera.

Oceláře požene v útoku za třetím titulem v řadě vyprodaná aréna. Devětadvacetiletý bek zdůraznil, že ani případný nezdar, by nic pro vývoj série neznamenal. "Každý tým musí vyhrát ještě dvakrát. My samozřejmě budeme chtít uspět, ale kdyby se to nepovedlo, nic není ztraceného. Furt máme další zápasy. Hlavně se musíme stoprocentně koncentrovat, nebláznit a nesnažit se rozhodnout hned v první minutě. Musíme se ale zlepšit vepředu a hlavně žádný zápas jsme nehráli celých 60 minut. Máme výpadky a to nás stojí vítězství," řekl Doudera.

Sparta vyhrála zatím poslední utkání série 5:2, Pražané proto věří, že našli recept na propracovanou defenzivu Ocelářů. "Zatím jsme vždy tlačili sérii do kopce my a teď to chceme otočit. Jedeme tam vyhrát," řekl útočník Jan Buchtele, jehož tým prohrál první a třetí zápas v sérii. "Nesmíme je hlavně pustit do tlaku v útočném pásmu, naopak my chceme být týmem, který bude mít navrch. Nejedeme k nim přestát první třetinu, ale chceme si urvat výhru svojí aktivní hrou," dodal jedenatřicetiletý útočník.

Statistické údaje před úterním 5. zápasem finále play off extraligy: HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - HC Sparta Praha (3.). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 4:1, 1:2, 3:2, 2:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Andrej Nestrašil 4 zápasy (3 branky + 1 asistence) - Michal Řepík 4/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Andrej Nestrašil 12/9 (5+4) - Filip Chlapík 14/15 (5+10) . Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/48 (21+27) - Filip Chlapík 53/70 (31+39). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl průměr 2,27 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,82 procenta - Július Hudáček 2,50 a 90,74. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl průměr 1,27, 94,42 a třikrát udržel čisté konto - Július Hudáček 1,82 a 92,40, Matěj Machovský 2,23, 92,19 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl 1,64, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hraje se o mečbol. Všech pět týmů, které se ve finále hraném na čtyři vítězství po stavu 2:2 na zápasy ujaly vedení 3:2, dosáhly na mistrovský titul. Byly to v roce 2008 Slavia proti Karlovým Varům (4:3 na zápasy), o čtyři roky později Pardubice proti Kometě Brno (4:2), v roce 2013 Plzeň proti Zlínu (4:3), za další tři roky Liberec proti Spartě (4:2) a v roce 2019 Třinec proti Liberci (4:2). - Třinec po sérii jedenácti vítězství prohrál dva z posledních tří duelů. - Oceláři po šestizápasové šňůře domácích výher podlehli v úterním druhém duelu série Spartě 1:2. - Sparta vyhrála sedmnáct z posledních 21 zápasů. - Pražané venku prohráli tři z uplynulých pěti zápasů. - Třinec vyhrál šest z posledních osmi vzájemných utkání. - Trenér Ocelářů Václav Varaďa v úterý oslaví 46. narozeniny.