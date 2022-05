Hokejisté Tampy Bay porazili Floridu i potřetí, Palát nahrál na vítězný gól

Hokejista Tampy Bay Erika Černák (vpravo) střílí na branku Floridy ve třetím utkání 2. kole play off NHL, 22. května v Tampě.

New York - Hokejisté Tampy Bay zvládli v 2. kole play off NHL s Floridou i třetí zápas a po vítězství 5:1 je dělí jedna výhra od postupu do finále Východní konference. Útočník Ondřej Palát si v dresu Lightning, kteří útočí na třetí zisk Stanley Cupu za sebou, připsal asistenci u vítězného gólu.

Palát se podílel ve 23. minutě za stavu 1:1 na brance Slováka Erika Černáka. Český útočník poslal puk od pravého mantinelu, Ross Colton ho jemně tečoval a Černák krásně vymetl levý horní roh branky Sergeje Bobrovského. Třetí gól vstřelil ve 31. minutě kapitán Tampy Steven Stamkos, jenž se v závěru stejně jako Nikita Kučerov trefil do prázdné branky při power play Panthers.

Z výhry se v dresu domácího mužstva radoval i obránce Jan Rutta. Florida s jiným českým zadákem Radkem Gudasem je po zisku Prezidentovy trofeje za vítězství v základní části na hraně vyřazení. Série může skončit úterý ve čtvrtém duelu, jenž se bude hrát opět na ledě úřadujících šampionů Stanley Cupu.

Play off NHL - 2. kolo: Východní konference - 3. zápas: Tampa Bay - Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Branky: 31. a 58. Stamkos, 14. Perry, 23. Černák (Palát), 57. Kučerov - 17. Reinhart. Střely na branku: 36:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Kučerov, 3. McDonagh (všichni Tampa Bay). Stav série 3:0.