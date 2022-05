Hokejisté Švédska udolali Lotyšsko 1:0 a skončí ve skupině B nejhůře druzí

Tampere (Finsko) - Švédští hokejisté porazili na mistrovství světa v Tampere ve svém závěrečném zápase v základní skupině B Lotyšsko 1:0, připsali si šestou výhru a do čtvrtfinále postoupí nejhůře z druhého místa. Předstihnout je může pouze Finsko, které se dnes večer utká s českou reprezentací. Lotyši naopak přišli i o teoretickou šanci na postup do play off a obsadí páté místo ve skupině. Utkání rozhodl gól Williama Nylandera v přesilové hře, čisté konto udržel Linus Ullmark.

Švédové byli v úvodu výrazně střelecky aktivnější, brankář Šilovs ale chytal spolehlivě. Jeho spoluhráči se postupem času v útoku osmělili a několik nebezpečných situací musel řešit i Ullmark. Činila se zejména elitní lotyšská formace vedená kapitánem Abolsem.

Lotyšsko mělo šanci dostat se do vedení v početní výhodě, fauly Gustafssona ani Klingberga ale potrestat nedokázalo. Tečovaná střela Nordströma poté skončila na tyčce. Bezbrankový stav se změnil až v první švédské přesilové hře. Asplunda ještě skvělým zákrokem vychytal Šilovs, jen o pár sekund později jej ale prostřelil Nylander.

Útočník Toronta mohl na začátku třetí části přidat v další početní výhodě druhý gól, tentokrát ale nemířil přesně. Švédové nehráli viditelně na sto procent a Lotyši cítili šanci na historicky první výhru nad severským soupeřem, která by je udržela ve hře o čtvrtfinále. Bratři Bukartsové ani Džerinš však ze slibných situací vyrovnat nedokázali. Těsný náskok Švédsko uhájilo i při závěrečné power play soupeře.

Skupina B (Tampere):

Švédsko - Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 35. Nylander (Dahlin, Wallmark). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Fransen - Kroyer (oba Dán.), Merten (Něm.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5560.

Švédsko: Ullmark - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, M. Pettersson, Tömmernes, A. Lindholm, Pudas - Nylander, Wallmark, J. Nordström - Bemström, Kellman, Asplund - C. Klingberg, Peterson, Grundström - A. Bengtsson, Friberg, O. Lang - Aman. Trenér: Johan Garpenlöv.

Lotyšsko: Šilovs - Zile, Jaks, Rubins, A. Kulda, Čukste, Sotnieks, Mamčics, Bergmanis - Balcers, Abols, Keninš - Dzierkals, Džerinš, Rihards Bukarts - Jelisejevs, Batna, Roberts Bukarts - Veinbergs, Marenis, Smirnovs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Tabulka:

1. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18 2. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 3. ČR 6 3 0 1 1 19:10 13 4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10 5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1