Hokejisté svedou na MS čtvrtfinálovou bitvu s obhájci zlata Finy

Riga - Čeští hokejisté se dnes utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize s obhájci zlata z roku 2019 Finy. Postupem do semifinále může národní tým udělat další krok k medaili, kterou získal naposledy před devíti lety, kdy vybojoval bronz. Od té doby uspěl ve čtvrtfinálovém souboji třikrát, na cenný kov pak ale nedosáhl. Zápas s Finskem začne v 19:15 SELČ.

Zatímco Seveřané šli až na jedno zakolísání v podobě porážky s Kazachstánem v nájezdech suverénně za postupem, svěřenci kouče Filipa Pešána balancovali místy na hraně a nebyli daleko od předčasného návratu domů už po základní skupině.

"Máme samozřejmě díky videotrenérovi Aleši Vladykovi videa a analýzy, určitě se na to podíváme, ale Finy známe. A víme, co od nich čekat. Jde o výborně bruslící mužstvo, skvěle organizované, málo vylučované," uvedl v dnešním on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Martin Straka.

"Musíme být silní na puku, hrát systémově dobře. Je třeba, aby kluci dělali, co po nich chceme - být spolu, být si nablízku a nebýt zbytečně vylučovaní. Jsou fauly, které třeba musíme udělat, ale pak jsou ty v ofenzivě, které prostě dělat nesmíme," zdůraznil Straka.

"Určitě nechceme jako Kazachstán jen bránit, ale také nelze hrát nesmyslně, když budou mít puk. Nesmíme tam lítat jako blázni. Musíme to dobře rozlišovat, kdy po nich jít, kdy si naopak počkat na jejich chyby, abychom mohli jít do přečíslení," nastínil Straka.

Očekává, že velkou roli budou hrát vhazování. V nejlepší desítce hráčů na buly figuruje z Čechů Robin Hanzl, ale Finové v ní mají hned trojí zastoupení. "Kluci o tom samozřejmě dobře vědí. Není to ale zdaleka jen o tom jedinci, co zahrává buly, ale je to o všech pěti hráčích, co jsou na ledě vedle něho. Aby pokaždé věděli, co se bude dít. Pro nás je hrozně moc důležité, že máme v týmu hráče, jako je Robin Hanzl, protože buly je v tom utkání strašně moc důležité," konstatoval Straka.

O sestavě mají trenéři v podstatě jasno. "Už máme nějakou vizi. Víme, jak nastoupíme, ale dopředu to neprozradíme. Oznámíme to zase až hodinu před utkáním," řekl Straka. K dispozici by měl být i útočník Filip Chytil, jenž vypadl ze sestavy pro utkání se Slováky až po rozbruslení. "Filip byl dneska v pohodě. Mohl absolvovat trénink a není to nic vážného. Celý tým by měl být bez problémů."

Některé klíčové opory mužstva proti Slovensku nehrály. "Každý to asi vnímá jinak. Někomu to pomůže, jiný by zase třeba chtěl nastoupit, ale takhle jsme se rozhodli a věříme, že by to nemělo výkon nikoho z nich ovlivnit. Kluci by měli být odpočatí a plní sil. Teď je to o tom momentálním rozpoložení na utkání s Finskem a tam musíme nechat maximum," prohlásil Straka.

"Finové hrají dobře z defenzivy, mají slušně zahuštěné střední pásmo a snaží se to všechno otáčet to protiútoku. Na to si musíme dát pozor. Jsou urputní a bojují, to mají ve své mentalitě. My musíme hrát hned od začátku, ne až třetí třetinu. Když na ně vlítneme a budeme určovat tempo, nebudeme přemýšlet nad tím, abychom to pak museli otáčet," prohlásil obránce Libor Šulák.

"Finové mají zkušený tým, mají tam kluky, kteří už šampionát vyhráli. V tom jsou trochu před námi, jsou zkušenější. My naopak nemáme úplně moc kluků, kteří čtvrtfinále hráli, nebo v rolích, jaké mají. Myslím, že jak to naše lajna nastolí, to bude i signál pro celý tým," podotkl kapitán Jan Kovář. "Doufám, že do toho zítra dobře nastoupíme, nebudeme nervózní. Snad nám trošku pomůže, že tak důležité zápasy, které jsme potřebovali zvládnout, už jsme tady na turnaji měli," doplnil Kovář.

V průběhu sezony se oba soupeři potkali čtyřikrát v sérii Euro Hockey Tour. Češi dvakrát vyhráli, jednou prohráli a jeden zápas ztratili až v nájezdech. Na MS na sebe narazili naposledy před čtyřmi lety v Paříži, kde český výběr vyhrál ve skupině 4:3 po nájezdech.